Suerte dispar para los equipos extremeños

Una de cal y otra de arena en la octava jornada en el grupo 4 de Segunda B para los conjuntos extremeños. Los dos jugaron ... fuera de casa, el Grupo López Bolaños en la cancha manchega del Cobisa, a quien venció por 4-6, y el Jerez Futsal en la madrileña del Villalba, con quien perdió por 6-1. Ambos representantes siguen una semana más en las antípodas de la clasificación. Los fontaneses suman 19 puntos en la segunda posición, mientras que los jerezanos ocupan la penúltima con 4.

El GL Bolaños ganó en la pista del colista Cobisa con más claridad que lo que finalmente reflejó el marcador. Los toledanos, jugando con portero-jugador, fueron recortando la ventaja que habían logrado con buen juego y goles los dirigidos por Víctor Pecero. Al descanso, 2-3 con un tanto recibido en inferioridad por la expulsión de Flecha, y superado el ecuador de la segunda parte, 2-5. Después llegó el empuje local a la desesperada para maquillar el resultado y presionar dentro del último minuto. Marcaron Manu (2), Javi Carrillo, Álex, Richi y Apa.

El Jerez, por su parte, se marchó al intermedio 3-0 sin merecerlo porque jugó con intensidad, pero sin acierto. En la segunda mitad acusó el esfuerzo y el Villalba colocó un contundente 5-0 antes de que Sebi marcara el tanto del honor visitante. Los templarios dispararon tres veces a los palos jugando de cinco, pero en realidad los madrileños, que están invictos en casa, fueron superiores y manejaron bien el encuentro.