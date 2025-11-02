HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
FÚTBOL SALA

Suerte dispar para los equipos extremeños

El GL Bolaños se impuso por 4-6 al Cobisa para seguir segundo, mientras que el Jerez cayó 6-1 ante el Villalba y es penúltimo

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Una de cal y otra de arena en la octava jornada en el grupo 4 de Segunda B para los conjuntos extremeños. Los dos jugaron ... fuera de casa, el Grupo López Bolaños en la cancha manchega del Cobisa, a quien venció por 4-6, y el Jerez Futsal en la madrileña del Villalba, con quien perdió por 6-1. Ambos representantes siguen una semana más en las antípodas de la clasificación. Los fontaneses suman 19 puntos en la segunda posición, mientras que los jerezanos ocupan la penúltima con 4.

