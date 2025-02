Sergio Dómine: «El capitán lo conformamos todos»

El Extremadura Cáceres PH, equipo de Superliga Masculina 2 de Voleibol, dio por cerrada la temporada 2022/23, que no fue nada sencilla. El octavo puesto no complace a los cacereños, especialmente tras el cuarto puesto de la temporada anterior; no obstante han podido certificar ... la permanencia sin mayores problemas.

El capitán, Sergio Dómine (19/09/2000, Cáceres), lleva en el club de su ciudad natal desde los siete años, y a sus veintidós ya ejerce como líder del equipo. De carácter tranquilo pero muy competitivo y autoexigente, realiza una análisis bastante coral sobre la situación del club y sus posibilidades de cara a la próxima temporada.

Además reflexiona acerca de su propio juego durante la campaña y de su futuro deportivo: «mi idea siempre es quedarme aquí, son mis raíces, donde me he criado».

Balance final de la temporada: ¿qué hay de positivo, negativo y qué pesa más?

No puedo decir que haya sido la temporada más positiva; aunque siempre decimos que el objetivo es salvarse, cuando vienes de una temporada en la que quedas cuarto, con opciones de quedar tercero, siempre vas con la idea de querer repetirlo. Aún así hemos quedado octavos; una posición justa porque, por encima, salvo algún punto suelto que hemos podido rascar y la victoria contra Marbella, que son los séptimos, el resto de las victorias han sido contra los rivales que tenemos debajo.

Negativo es que no hayamos podido conseguir hacer una temporada como la anterior. No hemos podido mostrar nuestro nivel de los últimos meses durante toda la temporada, pero me quedo con el grupo humano que se ha formado. Desde mi experiencia puedo decir que ha sido de los mejores grupos que he tenido. Para mí ha sido el principal punto positivo. A pesar de las muchas derrotas que hemos sufrido, el equipo siempre ha intentado seguir adelante.

Instante más duro, momento clave para recuperaros y mejor tramo de la temporada.

El partido aquí contra Petrer fue bastante duro; aunque perdimos 1-3, la imagen que se dio no fue la correcta. Ese fue un punto de inflexión por la imagen que se dio y la sensación de que era un equipo desestructurado: no era un equipo, eran jugadores en un terreno de juego. Todos nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar, y por suerte así fue.

Momento clave para recuperarnos diría que la victoria contra Sóller y el posterior 3-2 contra Benidorm. La victoria, más luego la semana siguiente quedarnos a las puertas de la victoria contra Benidorm nos dio alas para darnos cuenta de que podíamos hacer bastantes cosas en lo que quedaba de temporada.

El mejor momento de la temporada creo que ha sido este último mes. Cosechamos un mes muy bueno con la victoria contra Marbella, en un partido muy duro; perdimos contra Almendralejo 1-3 que, salvo el primer set, fue un partido muy bueno; y luego ganamos a Almería 3-0; y contra Miajadas que, creo que pudimos hacer algo más pero el partido fue intenso y bastante disputado.

¿Qué ha pasado respecto a la temporada pasada? ¿Lo achacas a la cantidad de salidas e incorporaciones que hubo en verano?

Diría que sí. Uno de los grandes problemas es que no conseguimos hacer un bloque. Hay un grueso que siempre se va y es bastante difícil mantener el grupo entero. Este verano se fueron cinco jugadores y llegaron otros cinco. El bloque está en constante cambio y es difícil formar equipo si las piezas siempre varían. No es una excusa, porque muchos equipos están así pero, por desgracia, no es un factor a favor.

Eso provoca una diferencia de nivel, que puede ser mejor o peor. Más que nivel se perdió experiencia. El rango de edad es muy bajo, con prácticamente todos desde los 19 hasta los 24; esa falta de experiencia nos ha jugado malas pasadas y nos ha quitado bastantes puntos, pero también nos ha servido para el propio aprendizaje.

Ampliar Foto de la plantilla del Extremadura Cáceres PH en la despedida a Cristian Palacios. Cáceres PH

¿Qué necesita Cáceres para tener un techo más alto la próxima temporada?

Para tener un techo más alto hay que tener un crecimiento institucional, que no es porque uno no quiera, sino porque es difícil. El club es el que es, y nuestro objetivo es optimizar los recursos que tenemos. Si tuviéramos que plantearlo de forma objetiva sí que haría falta un crecimiento institucional: un cuerpo técnico más completo, tener la plantilla formada antes de la pretemporada… Hay muchas dificultades para cerrar los jugadores porque es difícil: temas de visado… Factores externos que no dependen de nosotros y restan.

Es importante mantener un bloque, bien sea mejor o peor, pero que continúe. Volver a entrar en cambiar cinco jugadores por otros cinco puede salir bien, pero también mal. Es algo en lo que no puedo hacer nada, simplemente es una opinión. Hay que ser realistas, sabemos a lo que podemos acceder y a lo que no; al final, aceptar la realidad y en base a ello luchar lo máximo posible.

¿Necesitáis reforzar alguna posición?

Siempre hacen falta refuerzos, hasta a los mejores equipos necesitan. Supongo que llegarán fichajes, algo sé pero no lo puedo decir. Lo único que espero es que el año que viene pueda pasármelo bien, seguir mejorando y, parafraseando a Chicharito: «pensar en cosas chingonas».

¿Qué crees que va a pasar con la plantilla? ¿Podréis mantener el bloque?

Mantener el bloque creo que será difícil. Ojalá que sí, con este bloque podemos seguir mejorando mucho, pero será difícil. Es posible que los jugadores se vayan a otros destinos, bien porque les ofrezcan condiciones económicas mejores; bien porque encuentren mejores proyectos; o porque hayan encontrado otros objetivos en la vida. El futuro es incierto.

En caso de mantener la plantilla, ¿crees que con la experiencia de esta temporada podríais competir mejor desde el principio?

Mantener ese bloque y que desde el día uno nos conozcamos todos es un factor a favor; hay puntos que no tienes que tocar porque ya los tienes creados y puedes centrarte en otros para seguir potenciándote. Esto hace también que no haya cambios en el vestuario y permitiría que pudiéramos trabajar en sinergia de una forma más clara, sin crear todo desde cero otra vez.

¿Vuestro mejor partido a nivel colectivo?

Si tuviera que destacar uno sería el de Costa del Vóley aquí (en Cáceres). Fue un partido en el que perdimos en primer set 24-26; luchamos lo indecible para ganar 30-28 el siguiente, con bolas de set en contra; volvimos a ganar 26-24; y ya pudimos hacernos con el último set de manera más clara. Fue una grandísima victoria en un partido muy duro contra un rival muy bueno.

¿Cuánto afectó la baja de Cristian Palacios y cuánto sumó la de Juan Pablo Montoya?

La baja de Cristian fue dura, era uno de nuestros mejores jugadores. Su marcha fue entendible, porque cuando te llaman desde una división superior en un equipo en el que vas a ser titular lo normal es aceptar. Nosotros perdimos muchas cosas: potencial ofensivo por medio, altura y experiencia. Creo que Gero, ante un papel difícil, ha respondido bastante bien; siempre ha dado la cara y ha hecho cosas muy buenas desde que le tocó jugar.

Por otra parte Juan Pablo ha sumado muchas cosas: potencial ofensivo, saque… Nos ha dado más variedad. El equipo al principio era bastante plano; nuestra principal arma ofensiva era por el medio y por el opuesto, lo que nos hacía un equipo bastante limitado. Teníamos armas muy buenas pero eran pocas. Juan Pablo nos ha dado ese punto por zona 4 que necesitábamos y la posibilidad de ser más completos.

Ampliar Extremadura Cáceres PH celebrando la victoria Cáceres PH

¿Quién ha sido el mejor jugador del equipo en el global de la temporada?

Difícil. No hay nadie claro como José María Castellano en Utrera. No diría que ha habido un jugador por encima del resto en el equipo; creo que ha sido un aspecto positivo porque quiere decir que ha habido muy buenos jugadores que podían responder uno en cada partido. Dani ha sido de los máximos anotadores de la Superliga 2, Joel ha tenido partidos muy buenos de salir en el septeto ideal, Juan Pablo también los ha tenido, Parente… Creo que todos hemos sido capaces de sumar en distintos encuentros y de distintas maneras.

¿Cómo valoras tu temporada a nivel individual?

No puedo decir que haya sido mi mejor temporada. Creo que he aprendido cosas, pero no he podido dar mi mejor rendimiento. Siempre voy a dar todo en la cancha, pero no puedo decir que esté contento con mi juego. Ha habido partidos donde me he sentido muy bien pero he tenido otros donde he acabado muy decepcionado conmigo mismo. Quizás estoy siendo un poco dramático, pero creo que puedo dar bastante más de lo que he dado; no a nivel de actitud, sino de prestaciones.

Tu segunda temporada de capitán, ¿cómo llevas ese rol?

Ser capitán implica ciertas responsabilidades, pero creo que he sido capaz de llevarlo bien. He defendido al equipo todo lo que he podido, sus intereses tanto dentro como fuera de la cancha cuando ha tocado.

No depende tanto de mí: soy el capitán pero mis compañeros me ayudan a serlo. Me aportan para poder ser mejor capitán: qué cosas puedo hacer para ayudar al equipo, cómo defender mejor al equipo, gracias a gente experimentada como Rafa o Cristian en su momento. El capitán lo conformamos todos, y yo soy la voz que expresa el pensar del vestuario. Entonces, creo que eso me ayuda para saber actuar y para poder hacerlo mejor en un futuro.

¿Dónde te veremos el año que viene?

Si tuviera que decir un club en el que seguiría el año que viene sería este, por supuesto, cualquiera que me conoce sabe cuál es mi idea. Si tuviera que moverme de aquí en un futuro sería por algo que considerase una oportunidad que no debiera desaprovechar. Si no llega eso, mi idea siempre es quedarme aquí, son mis raíces, donde me he criado. Nunca hay que cerrar puertas, pero me reitero, mi idea es seguir aquí.

¿Ves evolución y potencial en tu juego para aspirar a jugar en Superliga?

Ojalá tenga el nivel para la Superliga. No sé si lo tengo actualmente, mi opinión es que no. Y potencial, tampoco lo sé, a lo mejor. Al final es muy subjetivo; ojalá tener el nivel para tener la oportunidad de poder probarme y ver cuál es mi nivel. Y, por supuesto, ojalá esa oportunidad llegara en mi ciudad natal, en el equipo donde me he criado desde los siete años.