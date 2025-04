Séptimo oro nacional para Álvaro Martín

Álvaro Martín prepara a destajo los Juegos de París y nada mejor que hacerlo cosechando algún título más por el camino. En La Nucía, en ... el Campeonato de España de Atletismo absoluto, el marchador extremeño bicampeón mundial se ha proclamado este sábado por séptima vez campeón de España en los 10.000 metros marcha, demostrando que permanece a un nivel óptimo de cara a la gran cita que se aproxima. El de Llerena paró el crono en 38:53.66, por lo que mejora justo en medio minuto su marca en esta distancia de 10 kilómetros. Si bien no será la distancia de la cita parisina (que será justo el doble, los 20 KM), Álvaro Martín se tomó esta prueba como un test perfecto y competitivo, como demuestra el hecho de que el segundo clasificado, Miguel Ángel López, otro de los grandes especialistas con los que contamos en España, también bajó de los 39 minutos y se quedó muy cerca del llerenense (38.56). Tercero fue Daniel Chamosa, que sí excedió los 39 minutos con 39:28.23

«Las sensaciones han sido muy buenas. La intención era bajar de los 39 minutos aunque me ha faltado algo en la segunda parte, en el primer parcial fue muy rápido y no me puedo despistar porque Miguel Ángel López va a cumplir el próximo miércoles 36 años pero parece que tiene 22. Así que muy contento, la verdad. Calor tenía que hacer, eso ya se sabía. Queríamos tomárnoslo como un test para París y las sensaciones han sido muy buenas, aunque todavía nos queda preparación unas cinco semanas más de trabajo y vida monacal. El 28 de julio a volar a París, no solo físicamente, es un tren que no se nos puede escapar», comentó tras la conclusión de la prueba el marchador extremeño, que en breve viaja a la capital francesa para tener una primera toma de contacto en dicha preparación para después continuarla en San Cugat y ya partir a finales de mes a Francia al gran acontecimiento olímpico, al que acude, probablemente, con más opciones que nunca en su carrera tras sus grandes resultados de los últimos tiempos.

Un Álvaro Martín que, además de desear la mayor de las suertes a nuestra expedición olímpica y que pueda batir nuestro techo de medallas en unos Juegos, sea un combinado «sobre todo limpio de dopaje».