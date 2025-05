El rugby sienta en el banquillo al fútbol este domingo en el Nuevo Vivero

Manuel García Badajoz Sábado, 18 de marzo 2023, 20:29 Comenta Compartir

Todo listo. Tras días de preparativos y de eventos promocionales para difundir un evento atípico en la capital pacense, por fin ha llegado el momento. ... El deporte del balón ovalado no trasciende más allá de su práctica amateur y minoritaria en la ciudad, pero esa circunstancia no ha sido óbice para que el Rugby Europe Championship haya despertado gran expectación. Por la alcurnia de una cita de calado internacional, por la puesta en escena, por la participación de España en la fase final y por convertirse en una propuesta de ocio alternativa de la que adolece la capital pacense durante gran parte de los fines de semana. España y Rumanía (retransmitido por Teledeporte) disputarán a partir de las 17.15 el duelo por el tercer y cuarto puesto, mientras que Georgia y Portugal (20.00) buscarán subirse a lo más alto del heredero del Seis Naciones B. La ex república soviética es favorita para adjudicarse su sexto entorchado consecutivo (15 en total).

Este sábado, la agenda de los participantes seguía su curso, con la presencia de los capitanes de las cuatro selecciones implicadas para fotografiarse con el trofeo en un enclave de excepción, señero como pocos en Badajoz y que otorgó más solemnidad al acto, el monumento de Puerta de Palmas. Acudió, en representación del Ayuntamiento, un aficionado confeso, el alcalde, Ignacio Gragera, muy implicado con la cita. «Es especial porque todo el mundo conoce mi amor por el rugby y tener a cuatro grandísimas selecciones es un motivo de orgullo», comentó. Quiso enaltecer el nivel de los contendientes en los partidos que se disputarán este domingo argumentando que son «capaces de ganar a equipos del Seis Naciones y tres de ellos estarán peleando en la Copa del Mundo en septiembre». El primer edil agradecía al Badajoz las facilidades para poder hacer uso de su feudo y puntualizó que tanto en el seno del club como los aficionados podían estar tranquilos respecto al cuidado de las instalaciones. «Como en las grandes competiciones serias, en caso de que por cualquier motivo el césped sufriera algún deterioro, está prevista la regeneración instantánea para que luzca en perfectas condiciones para el próximo partido del Badajoz». En cuanto a lo estrictamente deportivo, el capitán del 'XV del León', Federico Casteglioni, se refirió a la etapa de regeneración que atraviesa el combinado nacional con la irrupción de mucha gente joven. «Es la quinta semana trabajando juntos, es un periodo de transición, con un nuevo sistema de juego y gente joven sumando; estamos en ese proceso», narró. Ampliar Los capitanes de las cuatro selecciones en Puerta de Palmas. Walter Degirolmo / FERugby No en vano, el grupo actual únicamente acumula 320 minutos de vuelo juntos y suponen los primeros pasos de la savia nueva que se espera que dé que hablar en los próximos años. Todo lo contrario que su rival, Rumanía, con un bloque reconocible y que ya cuenta con un mayor rodaje. Respecto al enfrentamiento contra el 'XV del Roble', «será un partido muy duro y físico, pero confiamos en nuestras herramientas y si hacemos un buen trabajo tendremos mucho ganado», explicaba 'Feta', como se le conoce al líder del vestuario. El estadio pacense será testigo de una edición histórica al cambiar su formato habitual a la modalidad de playoff, «está bien, porque le da otro punto con la semifinal y la final y permite que haya otro ambiente», sostiene Casteglioni, que se congratuló de que la gente esté respondiendo a la llamada, con la previsión de que las gradas presenten un gran aspecto: «esperemos que venga mucha gente para que haya un bonito espectáculo». En la tarde sabatina, todas las selecciones volvieron a ejercitarse, inaugurando los turnos Rumanía a las 15.45, seguida por España (17.00), Georgia (18.00) y cerrando Portugal (19.15). El técnico español, Santi Santos, anunció la alineación para la final de consolación, partiendo de inicio con: Thierry Futeu, Vicente del Hoyo, Joaquín Domínguez, Álex Suárez, Joshua Peters, Mario Pichardie, Brice Ferrer, Facundo Domínguez, Tomás Munilla, Gonzalo Vinuesa, Jordi Jorba, Iñaki Mateu, Alejandro Alonso, Alberto Carmona y Federico Casteglioni. En la víspera está previsto que la Federación Española de Rugby haga entrega de un obsequio a la asociación ELA Extremadura, rindiendo homenaje a quienes libran una batalla diaria contra esta enfermedad, al tiempo que servirá para incentivar la investigación. Paralelamente, se decidirá en Ámsterdam el resto de puestos del torneo, con el duelo por el séptimo puesto entre Bélgica y Alemania a partir de las 12.30 horas y la lucha por la quinta plaza que dirimirán Países Bajos y Alemania a las 15.00.

