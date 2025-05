Rahm no quiere verse nunca más así en Augusta, donde firma su peor tarjeta de siempre

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Domingo, 14 de abril 2024 | Actualizado 15/04/2024 01:15h. Comenta Compartir

Jon Rahm necesitaba que llegase el domingo para que todo acabara. No ha sido su semana. De hecho, ha sido su peor en Augusta de las ocho ediciones que ha competido en el Masters, donde en solo tres ocasiones ha salido del top-10. «Es una motivación para jugar mejor en la próxima cita», confesó a los medios de comunicación al ser preguntado sobre el objetivo de recuperar la chaqueta verde. El vizcaíno (+4 para un +9 final) inviste a Scottie Scheffler, campeón con -11 y ganador en 2022, Él ayudó a Rahm a vestirse la prenda hace un año. Ahora el momento se invierte.

En la última ronda de la edición, en la que defendía la chaqueta verde, el vizcaíno empezó a lo grande. En el tercer hoyo ya sumaba más birdies (dos) que en todo el día anterior (uno). Y en el 7 regaló un espectacular tiro desde 73 metros en medio de la calle para embocar un birdie que le levantó el ánimo. «Pensaba que tirando a la calle tenía opciones de meterla», confesó aliviado a su hermano, incondicional al otro lado de la cuerda, camino del hoyo 8. Después de un mal drive Rahm cayó a la zona de pinaza y la lógica decía que lo mejor era acercarse al bunker. Pero Jon es distinto y pese a su mal rendimiento esta semana toma decisiones y ve situaciones que nadie percibe.

Entonces su tarjeta marcaba un -2 en el día que le permitía maquillar el resultado, pero no volvería a descontar golpes. Llegó un bogey en la octava bandera. De nuevo el putt le causó muchos dolores de cabeza en una jornada en la que el drive mejoró con respecto a los primeros días. Esta vez no hizo nada de viento y fue un sol abrasador el que reinó en Augusta.

En el 10 todo se fue al traste. «Nunca suele botar y en el approach ha salido disparada», lamentaba el de Barrika, que vio como su bola, a la altura del agujero, corría loma abajo. Cayó un doble bogey que fue como una losa y le siguió otro bogey en el inicio del Amen Corner. Cuatro hoyos después, del -2 se pasó al +2. Demoledor. Y en el admirado 16, donde en ocasiones se han visto hoyos en uno tras sobrevolar el lago, la mandó al agua. El golpe de castigo y otro fallo con el putt supusieron el segundo doble bogey del día para su definitivo +9.

Olazabal, heroico

Borrón y cuenta nueva. Al +1 del jueves le siguió el +4 del viernes que a punto estuvo de dejarle fuera de combate y que liquidó cualquier opción de victoria. El sábado completó el recorrido sobre el par y el objetivo del domingo era escalar posiciones para irse con buen sabor de boca de Augusta. Pero llegó otro demoledor +4 para un total de 297 golpes, cinco por encima de su peor registro histórico en el Masters, correspondiente a la edición de 2022. Entonces quedó empatado en el puesto 27, mientras que ahora cae hasta el 45.

Tras su errática defensa del título en Augusta, Rahm afrontará dos torneos del LIV antes de la disputa del PGA Championship. El segundo 'major' del curso, donde fue cuarto en 2018 y octavo en 2021, las únicas ocasiones que acabó entre los diez primeros -el año pasado cayó hasta el puesto 50-, se celebrará del 16 al 19 de mayo en el Valhalla Golf Club (Louisville, Kentucky). El vizcaíno, que nunca ha jugado allí, también irá por primera vez a Oceanía. La ciudad australiana de Adelaide acogerá el sexto torneo del LIV entre el 26 y el 28 de abril. Una semana después, el de Barrika se desplazará hasta Singapur.

Resulta cuando menos llamativo que José María Olazabal, a sus 58 años, haya firmado la misma tarjeta que todo un Jon Rahm, de 29 y uno de los mejores jugadores del planeta. El guipuzcoano ha completado un espectacular fin de semana y en la jornada definitiva ha rendido sobre el par. Números espectaculares que no firman incluso alguno de los top-10. «Estoy muy contento con cómo he estado las cuatro vueltas, con cómo he mantenido la compostura en el campo, he sido inteligente a la hora de jugar ciertos golpes y en ese sentido estoy muy contento», analizó el guipuzcoano, que acabó lesionado.

Así lo explicó el de Hondarribia: «Me ha dado un tirón en el segundo golpe del 5 y… fatal. Me he tomado un antiinflamatorio que me ha dado Camilo (Villegas, su compañero de partido), pero nada. Sobre todo con el driver, cuando tenía que hacer un swing agresivo no me podía mover. He hecho lo que he podido, me he defendido bien y hasta ese momento estaba encantado… había jugado buen golf, solo había cometido un error tonto en el 7, y estaba contento. Solo espero que no sea ninguna rotura de fibras ni nada de eso, porque me daría mucha rabia tener que para justo ahora, que estoy jugando el mejor golf de las últimas fechas».

Clasificación final

1. Scottie Scheffler -11

2. Ludvig Aberg -7

3. Collin Morikawa -5

4. Tommy Fleetwood -4

- Max Homa -4

6. Cameron Smith -2

- Bryson DeChambeau -2

8. Xander Schauffele -1

45. Jon Rahm +9

45. José María Olazabal +9

61. Sergio García (no pasó el corte) +7