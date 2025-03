El primer 8M tras el #SeAcabó: «Es necesario un convenio colectivo en todo el deporte femenino»

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 8 de marzo 2024, 08:05 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

En los últimos tres Juegos Olímpicos las mujeres han liderado el palmarés de las medallas y sus victorias, sin embargo solo dos de las federaciones españolas de carácter olímpico -el baloncesto y el remo- son presididas por mujeres. «La representatividad de las mujeres en órganos directivos y de decisión, es una de las asignaturas pendientes del deporte español, tanto en clubes como en federaciones y estamentos», indica María José López, codirectora del Comité Jurídico de la AFE, quien lamenta en una entrevista con este medio que «en una sociedad donde se ha avanzado tanto en materia de la legislación de Igualdad, el ámbito del deporte siga muy liderado por los hombres». Tal es así que esta semana del 8M, el propio Gobierno mandó un mensaje fuerte para dar un paso más para visibilizar el apoyo hacia las deportistas españolas, con el impulso de varias sanciones al mundo del fútbol por su vacío en materia de igualdad, tal y como exige la ley desde 2002.

Yolanda Díaz, quien anunció el pasado verano que movilizaría a la Inspección de Trabajo para una igualdad salarial efectiva en el deporte, anunció multa además la Federación Española de Fútbol (FEF) por no activar el protocolo antiacoso en el caso ocurrido con Luis Ruiables y el beso en los morros a Jenni Hermoso tras la conquista del Mundial por parte de la selección española. «España quedó retratada por no poder proteger a Jenni Hermoso, el patriarcado aún no entiende que lo que sucedió estuviera mal», critica Amanda Gutiérrez, abogada que preside Futpro, un sindicato formado solo por mujeres futbolistas y destinado en exclusiva a ellas. «Es esencial que las instituciones más importantes de nuestra sociedad se comprometan con los valores de igualdad, respeto y progreso que reclaman los ciudadanos; plantarse y alzar la voz ha tenido sus avances como ocurrió con el movimiento #SeAcabó», afirma una de las grandes impulsoras de los comunicados de las futbolistas de la España femenina que provocaron una revolución en la Federación con el impulso de un movimiento global contra el machismo.

«Aun existe un trato discriminatorio y segregacionista en el deporte femenino; al final las mujeres se cansan de las desigualdades y dejan de practicarlo», critica Pilar Calvo, secretaria general de la Asociación Para Mujeres en el Deporte Profesional, quien considera que si no hubiera pasado el escándalo de Rubiales, y solo se hubiera ganado el Mundial, «algo que hacen las mujeres habitualmente, no habría pasado nada». Las reivindicaciones sociales en el deporte femenino están más de actualidad que nunca y han afrontado un debate que en los últimos tiempos se ha intensificado con la falta de recursos profesionales y la mala gestión como telón de fondo.

Aunque el sector ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, todavía existen grandes retos en cuanto a su reconocimiento, visibilidad y equidad. «El interés y su visibilidad no deja de crecer, sin embargo la brecha de género sigue siendo significativa frente al deporte masculino. La desigualdad en cobertura mediática entre competiciones masculinas y femeninas sigue siendo abismal», apunta Belén Zurita, docente de la escuela de negocios Unisport Management School, y periodista deportiva en Movistar, que mantiene que es clave aumentar la cobertura mediática para promover su notoriedad y construir una base sólida. Asunto en el que coincide con Carme Miró, fundadora de la agencia de comunicación estratégica Apple Tree, quien ha realizado recientemente el estudio 'La visibilidad de las mujeres deportistas en los medios de comunicación', en el que destaca claramente que «se necesita más espacio en los medios y más apoyo de las marcas para conseguir la misma representatividad que los deportistas masculinos».

Las expertas consideran que para que el deporte se democratice de verdad «es necesario un convenio colectivo en todo el deporte femenino» que las ampare en España y de esta forma «regular la actividad profesional de sus deportistas». «Hay aún mucha distancia entre el hombre y la mujer profesional, y la brecha salarial entre unos y otros está años luz«, señala López, experto en Derecho Deportivo y una de las arquitectas del primer convenio colectivo del fútbol femenino, que amplía a que otro de los cambios necesarios «es la profesionalización de las ligas femeninas». Solo la primera división de fútbol, la Liga F, tiene ese estatus, «ninguna otra lo puede decir a pesar de los réditos deportivos que dejan disciplinas como el balonmano, waterpolo o hockey, entre otros». Durante negociaciones de citado convenio, «en cuestiones que tienen que ver con la conciliación y maternidad, hubo quien me llegó a decir que por qué insistimos tanto si la mayoría de las jugadoras son lesbianas».

El fútbol por lo mediático que es, tiene un efecto tractor que puede abrir ahora nuevos horizontes a otras disciplinas como por ejemplo en el baloncesto, que recientemente ha dado un salto de gigante para que un día su convenio pueda hacerse realidad. «La evolución deportiva ha sido super positiva con muchos éxitos, más que a nivel institucional, donde aún hace falta un cambio de mentalidad y actitud por parte de los dirigentes», apunta Gutiérrez. Retos importantes para unos meses venideros que seguirán llevando nombre de mujer en el deporte español, y donde la cita olímpica de París otea en el horizonte. «El 50% de las chicas que han ido a las últimas ediciones se encuentran entre las ocho mejores de sus disciplinas, es un dato muy relevante del impulso tomado por el deporte femenino en España», apunta Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.