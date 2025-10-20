HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Francisco Carrapiso. HOY
Atletismo

Piden seis años de cárcel para Carrapiso y dos exdirectivos de la Federación Extremeña por administración desleal

La Fiscalía considera que el que fuera presidente territorial y dos de sus colaboradores desviaron cerca de 250.000 euros en la apertura del juicio oral que comienza este martes

R. H.

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:45

Comenta

Este martes comienza el juicio oral en la Audiencia Provincial de Cáceres contra Francisco Carrapiso y dos miembros de su junta directiva al frente de ... la Federación Extremeña de Atletismo por administración desleal. La Fiscalía Provincial de Cáceres pide para los tres acusados seis años de prisión y doce años de multa por hacer un presunto uso personal y familiar de los fondos de la territorial entre los años 2014 y 2020. El que fuera presidente de la Federación durante 26 años, junto a su secretario general Pedro Talavera y al responsable del comité de árbitros Luis Fernando Durán fueron acusados y puestos a disposición judicial en octubre de 2022 como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal. Las investigaciones realizadas en el marco de la denominada 'Operación fondista' revelaban un uso fraudulento del dinero de la federación que habría reportado a los detenidos un beneficio económico de casi 250.000 euros entre los años 2014 y 2020.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

