Piden seis años de cárcel para Carrapiso y dos exdirectivos de la Federación Extremeña por administración desleal

Este martes comienza el juicio oral en la Audiencia Provincial de Cáceres contra Francisco Carrapiso y dos miembros de su junta directiva al frente de ... la Federación Extremeña de Atletismo por administración desleal. La Fiscalía Provincial de Cáceres pide para los tres acusados seis años de prisión y doce años de multa por hacer un presunto uso personal y familiar de los fondos de la territorial entre los años 2014 y 2020. El que fuera presidente de la Federación durante 26 años, junto a su secretario general Pedro Talavera y al responsable del comité de árbitros Luis Fernando Durán fueron acusados y puestos a disposición judicial en octubre de 2022 como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal. Las investigaciones realizadas en el marco de la denominada 'Operación fondista' revelaban un uso fraudulento del dinero de la federación que habría reportado a los detenidos un beneficio económico de casi 250.000 euros entre los años 2014 y 2020.

Este martes, a las 9.30 horas, se inicia el juicio oral donde la Fiscalía Provincial pide para los acusados «6 años de prisión y 12 años de multa con una cuota diaria de 15 euros, con la responsabilidad subsidiaria de un mes de prisión en caso de impago prevista en el artículo 53 del código penal», según recoge en su escrito. Para la Fiscalía, los exdirectivos hicieron un uso fraudulento y personal del dinero de la FAEX. «Entre los años 2014 y 2020 los tres acusados, puestos de previo y común acuerdo, movidos todos ellos del propósito de obtener un ilícito enriquecimimiento patrimonial, excediéndose de las facultades que sus cargos les permitían en orden a la administración y gestión de fondos de la Federación». De esta manera, la Fiscalía cree que los exdiretivos realizaron una serie de disposiciones que causaron a la Federación un perjuicio económico total de 241.102,10 euros.

La Fiscalía desglosa ese daño en un desvío de cantidades a través de transferencias bancarias por un montante de 96.567,30 euros en una serie de movimientos destinados al pago de representación legal y multas relativas a una condena mediante una sentencia judicial, además de otra cantidad de 85.568,83 euros en concepto de repostajes de gasolina en vehículos particulares, restaurantes, supermercados o joyerías y otro cargo de 9.158,49 euros en talleres para la reparación de dos vehículos particulares y una motocicleta, así como otra partida de 15.394,38 euros en hoteles entre el 1 de agosto de 2015 y 11 de junio de 2019 en los que según refleja constan alojamientos de familiares y 3.994,54 euros en otros gastos. La Fiscalía también apunta a una suma de 58.965,97 euros no justificados del total de los 268.672,76 euros destinados al pago de jueces en competiciones.

La Fiscalía considera que los hechos descritos en su acusación son «constitutivos de un delito continuado de administración desleal agravada por el valor superior de 50.000 euros de la defraudación descrito y penado en los artículo 252.1 en relación con los artículos 250.1.5º y 74 del código penal» y por los que los tres exdirigentes de la Federación Extremeña de Atletismo son responsables como coautores.

Anteriormente y como ya se informó en su día, Francisco Carrapiso y Pedro Talavera ya fueron condenados en noviembre de 2020 con sentencia firme a un año de prisión por un delito de falsedad documental. El juicio que se celebre este martes es por la investigación de esta nueva causa que se inició en marzo de 2022 a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano, quien alertó sobre una posible desviación de fondos de la Federación Extremeña de Atletismo entre 2014 y 2020.