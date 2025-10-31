HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
PREMIER PADEL

Paula Josemaría pasa a 'semis' en el P2 de Egipto

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Paula Josemaría y Ariana Sánchez continúan con paso firme en su propósito de mantener viva la lucha por lo más alto del ranking de la Race en el Premier Padel, aprovechando la baja en el P2 de Egipto de las números 1, Gemma Triay y Delfi Brea. La moralejana y la catalana lograron ayer su pase para las semifinales del torneo africano sin muchas dificultades, como ya ocurriera en el compromiso de octavos de final. Se impusieron en una hora y media de juego a Marina Guinart y Vero Virseda, a las que doblegaron en dos sets (6-4/6-1). Este viernes se verán las caras con Sofía Araújo y Andrea Ustero, que eliminaron a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias.

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

