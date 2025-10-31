Paula Josemaría pasa a 'semis' en el P2 de Egipto

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Paula Josemaría y Ariana Sánchez continúan con paso firme en su propósito de mantener viva la lucha por lo más alto del ranking de la Race en el Premier Padel, aprovechando la baja en el P2 de Egipto de las números 1, Gemma Triay y Delfi Brea. La moralejana y la catalana lograron ayer su pase para las semifinales del torneo africano sin muchas dificultades, como ya ocurriera en el compromiso de octavos de final. Se impusieron en una hora y media de juego a Marina Guinart y Vero Virseda, a las que doblegaron en dos sets (6-4/6-1). Este viernes se verán las caras con Sofía Araújo y Andrea Ustero, que eliminaron a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias.