Paula Josemaría logra el pase a cuartos en Kuwait

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El Premier Padel atraviesa una fase decisiva en el próximo mes y medio, en el que se ponen en liza varios torneos con muchos puntos ... en juego, que determinarán si hay batalla por la parte alta del ranking de la Race o si las números uno rubrican su ventaja y adquieren el cetro en propiedad en 2025. Será clave el novedoso FIP World Cup Pairs que se celebra esta semana en Kuwait, en el que debutaron Paula Josemaría y Ariana Sánchez con una victoria con apuros. Doblegaron a Patty Llaguno y Martina Fassio en tres sets (6-2/5-7/3-6). Este viernes se medirán en cuartos de final a Marina Guinart y Vero Virseda. La otra superviviente extremeña, Lorena Rufo, cayó este jueves en octavos.

Paula Josemaría logra el pase a cuartos en Kuwait

