Paula Josemaría, a cuartos en Rotterdam

Paula Josemaría y Ariana Sánchez iniciaron su concurso ayer en el P1 de Rotterdam sin sobresaltos. La moralejana y la catalana se impusieron con autoridad en octavos a Patty Llaguno y Lucía Sainz (6-4/6-1). En la siguiente fase, las actuales números 2 tratarán de seguir avanzando en su objetivo de recortar puntos a Gemma Triay y Delfi Brea (que se clasificaron para cuartos), midiéndose hoy a Marta Ortega y Tamara Icardo, que ya les vencieron en ‘semis’ del Major de París. Por su parte, se despidieron del torneo el pacense José Antonio García Diestro y Juanlu Esbrí, que quedaron eliminados tras perder en su choque ante Coki Nieto y Miguel Yanguas por 6-7/1-6.