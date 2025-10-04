Paula Josemaría avanza a semis en Rotterdam
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
Paula Josemaría y Ariana Sánchez repiten presencia en semifinales por tercer torneo consecutivo en el Rotterdam P1. La extremeña y la catalana no tuvieron tantos ... problemas para vencer en cuartos a Marta Ortega y Tamara Icardo por un tanteo de 2-6 y 3-6 y se toman así la revancha de su derrota en las semifinales del París Major de mediados de septiembre. Paula Josemaría y Ari Sánchez buscarán el pase a una nueva final este sábado ante Alejandra Salazar y Martina Calvo.
