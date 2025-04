Pablo Cardona entra de lleno en la revolución del circuito masculino

El ecosistema del pádel es vivo y dinámico, en continuo movimiento. El cambio es consustancial a su naturaleza y forma parte de su idiosincracia ... como ente orgánico que siempre tiende a la evolución. Es un proceso cíclico, constante, imprevisible en su tiempo y forma, pero supone casi una certeza. Y en su condición de un entorno sujeto a un equilibrio inestable, cuando la cadena trófica sufre una variación en su composición, un elevado porcentaje de los escalafones que subyacen siguen esa misma tendencia. Y eso es lo que apenas unas semanas después de que finalizara el curso de 2024 se ha desencadenado en el Premier Padel. Aunque no ha sido ni mucho menos improvisado, ya que en el ocaso de la anterior campaña ya empezaron a surgir rumores, especulaciones y quinielas, un indicativo de que el interludio que conduce hacia la nueva temporada iba a estar plagada de cambios en la composición de las parejas.

Así ha sido, especialmente en el circuito masculino. En lo más alto del ranking, todo se mantiene invariable. Lo que funciona para qué tocarlo y no hay duda de que en estos momentos Agustín Tapia y Arturo Coello han inaugurado una dinastía poderosa con una vigorosa autoridad difícil de discutir. No en vano, vienen de cerrar un ejercicio con 14 títulos y en 2025 volverán a ser la pareja a batir. Los únicos capaces de seguir su estela hasta la fecha han sido Ale Galán y Fede Chingotto que, pese a que unieron sus palas en el cuarto torneo, han demostrado una meteórica adaptación y un rendimiento inmejorable. También seguirán.

A partir de ahí, un rosario de aspirantes recién reubicados, con Juan Lebrón a la cabeza que, tras su aventura con Martín Di Nenno (que jugará con Javi Garrido) ha apostado por asociase con Franco Stupaczuk para volver a lo más alto. El argentino estuvo a punto de formar dupla con Pablo Cardona en el ecuador de 2024, pero su primera opción era Mike Yanguas, con el que finalmente jugó el segundo tramo.

El andaluz regresa con Coki Nieto tras un efímero periplo juntos en 2022, mientras que el emeritense finalizó su vinculación con Paquito Navarro. Pese a que han mantenido cierta regularidad en los resultados, les ha faltado alguna actuación de campanillas que les convenciera del potencial para continuar y afianzar lo que siempre se vendió como un proyecto sin vistas al futuro y sin exigencias de ninguna clase. Dos semifinales, en Finlandia y en Valladolid, ha sido el techo en su trayectoria.

Finalmente separaron sus caminos y el sevillano compartirá pista con el brasileño Lucas Bergamini, que ha protagonizado un gran final de curso junto a Javi Garrido. Experiencia y calidad les avalan. Por su parte, el extremeño, potencia pura, un joven talento y una de las promesas en ciernes del panorama unirá fuerzas con otro artillero con físico y fuerza a raudales como Leo Augsburger, para componer una de las parejas más bisoñas, con 19 y 20 años respectivamente.

En lo que concierne al resto de extremeños, queda por ver con quién se asociará el pacense José Antonio García Diestro, que no seguirá al lado de Sanyo Gutiérrez, compañero para 2025 de Javi Leal. En el caso del emeritense Teo Zapata y Enrique Goenaga, aún no se han pronunciado oficialmente. Por su parte, el también pacense Antonio 'Pincho' Fernández, que disputó gran parte de la campaña con José Jiménez, parece que emprenderá nuevos retos a tenor de sus últimas publicaciones, aunque no ha confirmado la identidad de su pareja de baile.

Jon Sanz y Momo González, Edu Alonso y Álex Arroyo, y Tino Libaak y Juan Tello son otras de las nuevas combinaciones destacadas en la zona noble del ranking.