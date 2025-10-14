Oro y plata para los hermanos Fernández Campillo en la Copa de Europa de Málaga

Los hermanos Fernández Campillo, Sara y Diego, posan con sus medallas de oro y plata en la Copa de Europa de Málaga,

Sara y Diego Fernández Campillo, deportistas del Judo Club Stabia de Mérida, han comenzado la temporada internacional de forma casi inmejorable al hacerse con el oro y la plata en la Copa de Europa de Málaga en las categorías femenina y masculina de -78 y -73 kg, respectivamente.

Los dos hermanos saltaron al tatami malagueño el sábado convencidos de sus posibilidades de medalla. Sara Fernández consiguió la victoria en sus tres enfrentamientos, el primero de ellos ante la representante sueca y los dos siguientes frente a rivales directos de la selección española, situándose de ese modo en lo más alto del podio. Por su parte, Diego Fernández alcanzó la final en una categoría con 37 competidores con cuatro victorias ante judocas de Israel, Portugal, Venezuela y España. En la final fue superado por su compatriota Rybin, lo cual no empaña una gran actuación por parte del extremeño.

En cuanto a Dani Nieto, no pudo con sus dos victorias y dos derrotas alcanzar los puestos de medalla. No obstante, mostró un buen estado de forma que espera traducir en una buena actuación este fin de semana en el Grand Prix de Guadalajara. Allí estarán también el propio Diego Fernández Campillo y Cristina Cabaña en busca de medalla.

