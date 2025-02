La nueva aventura de Ángel Santos

Ángel Santos emprende una nueva temporada con la ilusión de un niño, la misma que tenía cuando de pequeño soñaba despierto con ser piloto de Ferrari. Y ojo que lo cumplió, pudiendo introducirse en el mundo de la Ferrari Challenge European Series. Aquello fue hace ... más de 15 años y el experimentado piloto afincado en Mérida tiene por delante una nueva aventura de inminente comienzo en el circuito de Los Arcos, en Navarra. Ha dado el salto a la máxima categoría del Campeonato de España de Gran Turismo GT-CER, la denominada Clase 1, una modalidad donde anidará con prototipos espectaculares y bólidos de alta gama.

Uno de ellos el suyo, el Renault RS01, un 'pepino' con motor V6 capaz de desarrollar una potencia de 650 caballos, el gran turismo más rápido elaborado por la marca francesa y que acaba de probar dejándole maravillado, según comenta. «Estoy muy contento. Al final es como un regalo a mi trayectoria deportiva, porque este coche es una maravilla. Es un disparate de coche, que está hecho al cien por cien para competición. Es el prototipo más rápido de la fábrica de Renault. Hasta lo estuvieron desarrollando con Alain Prost. Lo estuvimos probando el otro día en el circuito de Monteblanco y es una pasada, tienes que acostumbrar tu cabeza al coche».

El cambio es drástico según apunta, tanto de vehículo como de categoría. La pasada temporada condujo un Megan Trophy V6, que ya está descatalogado y le dio problemas para obtener los recambios. Las averías no le permitieron el asalto el primer puesto del Campeonato de España y se tuvo que conformar con la tercera posición final. «Fue una pena, si no es por esas averías hubiéramos peleado por el título. Este año es diferente y tratamos directamente con la fábrica y no tendremos esos problemas con las piezas».

Unas mejoras que elevan las opciones, aunque ahora hay que contar con que los adversarios son de otro nivel. Santos ha pasado de la Clase 2 a la Clase 1, la máxima categoría, donde peleará por el título absoluto, lo que comporta rivales de entidad, equipos y pilotos de mayor nivel y coches de más prestaciones como el Audi de Carretero. «Intentaremos aspirar a todo. Hasta que se publique la lista definitiva de equipos y pilotos el miércoles no lo sabremos todo. Por ahora se dicen muchas cosas pero no son reales».

Ampliar Lateral del Renault del piloto afincado en Extremadura de la pacense Escudería Faraón.

Cambia además de copiloto, formando dupla con el madrileño Jesús Díez Villarroel, ocho veces campeón de España y de dilatada trayectoria. «Me hace mucha ilusión compartir volante de nuevo con Villarroel», añade.

Santos compaginará el GT con el Campeonato de España de Energías Alternativas, donde prosigue con su Toyota y donde ha subido también de categoría a los 'híbridos enchufables'. Un calendario que ya se ha iniciado con la primera prueba valenciana con un segundo puesto. El piloto matiza que algunas de estas citas le coincidirán con el Gran Turismo, pero tiene la ventaja de que según el reglamento se toman los cinco mejores resultados de las siete carreras. Eso sí, como subraya, «no puedo fallar ni pinchar. Los demás sí se podrán permitir el lujo de fallar en alguna».

El piloto madrileño afincado en Extremadura, máster en Dirección de Marketing y Comunicación, es todo un clásico del motor por su amplio bagaje, recordando con especial énfasis su época en el 'Cavallino Rampante'. Muchos le recuerdan en el Cáceres de hace tres lustros cuando iba ataviado siempre con algo rojo y con su brillante deportivo italiano. Hasta hay quien decía que su pelo –es pelirrojo– también era cuestión de marca. «Sí, sí echo de menos aquella época en Ferrari. El pasado fin de semana la Ferrari Challenge ha estado en Valencia y sí que me gustaría volver, pero es muy complicado porque ese campeonato tiene un coste prohibitivo pese a que el posicionamiento y el retorno que te da Ferrari es bueno para los patrocinadores. Sacar un proyecto de estos hablamos de en torno a medio millón de euros. Es muy complicado, aunque añoro mucho competir a nivel internacional y que suene el himno de tu país. Ahora he cambiado el rojo por el color oro. Ha quedado muy bonito y da gusto verlo en persona con sus colores dorados que con el sol van cambiando y lo hacen precioso. Todo el mundo alucina con el coche».

Muy pronto Santos y Villarroel podrán comprobar sus prestaciones pues la primera de las diez citas del calendario GT comienza este fin de semana en Los Arcos (Navarra), con dos carreras. El 6 y 7 de mayo será el turno de Portimao, 17 y 18 Motorland Aragón, tras el parón estival llega Valencia el 23 y 24 de septiembre, el 11 y 12 de noviembre Jerez de la Frontera y el 1 y 2 de diciembre Barcelona cierra el curso. Todas las carreras se podrán ver en directo en Canal Deporte y en streaming en el canal de Youtube del organizador del campeonato Vline.org.