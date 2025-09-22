Miriam Casillas termina octava en el Supertri de Jersey

R. H. Badajoz Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:54 Comenta Compartir

Miriam Casillas finalizó octava en la etapa de Jersey de la Supertri, siendo la segunda triatleta del Crown Team en puntuar.

La olímpica pacense del Triatlón Ferrol comenzó en cabeza en el ciclismo del primero de los tres triatlones superesprint continuados en los que se celebra este formato de liga. Miriam Casillas rondó la sexta posición de la prueba hasta los últimos 100 metros donde llegó junto con María Tomé y Fanni Szalai y se vio superada en la recta de meta.

La internacional de Badajoz suma una competición de nivel más en una temporada en la que todavía le queda la cita más importante del año: la Gran Final de las Series Mundiales que se disputará el 19 de octubre en Australia.