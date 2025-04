Miriam Casillas se estrena con un 'top 5' en Valencia

R. H. Badajoz Martes, 29 de abril 2025, 21:37 Comenta Compartir

Miriam Casillas debutaba en un ironman de forma brillante al firmar un 'top 5' y ser la primera española en la línea de meta. La deportista pacense del Triatlón Ferrol completó el Ironman 70.3 de Valencia con un tiempo de 4 horas 8 minutos y 30 segundos. Miriam Casillas señaló en declaraciones a la Federación Española de Triatlón que «estoy contenta. Ha sido un buen debut, no he tenido ningún bajón, que todo el mundo le tiene mucho miedo a eso en la media maratón, y ha ido bien. Creo que por el miedo a la distancia he pecado un poquito de demasiado reservona en la bici, pero he aprendido mucho».

Respecto al circuito, la olímpica pacense reconocía haber disfrutado mucho por el apoyo de la gente en un escenario único. «Me ha gustado, la carrera a pie ha sido increíble, por aquí lo único que escuchaba era mi nombre, así que eso se ha agradecido un montón, que todo Valencia se haya movido. Correr aquí, en la Ciudad de las Artes es espectacular».