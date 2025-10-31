Miriam Casillas disputa la Copa del Mundo

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Miriam Casillas participa este domingo en la Copa del Mundo de Viña del Mar (Chile) tras finalizar en la posición 27 en las Series Mundiales. La prueba, en la que parte como favorita a la victoria Jeanne Lehair, número 6 de las Series Mundiales y compañera de entrenamiento de Miriam Casillas, se celebrará en formato sprint, con un recorrido que comprende 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. Dará comienzo a las 14.00 del domingo, en horario peninsular español.