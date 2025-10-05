HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Miriam Casillas durante una transición de una prueba de esta temporada. WORLD TRIATHLON
Triatlón

Miriam Casillas acaba sexta en la general de la Supertri

La olímpica pacense no pudo terminar la última prueba de Toulouse al ser eliminada en la tercera carrera

R. H.

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Miriam Casillas cerró la clasificación general de la Supertri en la sexta plaza después de su última etapa celebrada en Toulouse.

La triatleta olímpica de Badajoz comenzó muy bien posicionada tras la natación, mejoró en un circuito de bici exigente y empezó a correr el primero de los tres triatlones de la prueba en cuarto lugar. Casillas perdió algo de fuelle en la carrera y rondó la décima posición con otras cuatro triatletas más.

Después de la natación del último triatlón seguido, la deportista pacense del Triatlón Ferrol fue eliminada por contar con demasiada desventaja con respecto a la cabeza, ya que el frío de una tarde francesa a menos de 20 grados le perjudica en competición.

De esta manera, Miriam Casillas terminó siendo una de las nueve triatletas eliminadas en la jornada de este domingo. Aún así, la internacional extremeña pudo conservar su sexto puesto de la general de esta Super League gracias a sus buenas actuaciones precedentes en otras pruebas del circuito.

El próximo objetivo para Miriam Casillas será la Gran Final de las Series Mundiales que se disputa del 17 al 19 de octubre en Australia.

