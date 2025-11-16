HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Miriam Casillas con sus compañeras Sara Guerrero y Marta Pintanel que lograron copar el podio en la Copa del Mundo de Florianópolis. FETRI
Triatlón

Miriam Casillas abrocha con su bronce el histórico triplete español en la Copa del Mundo

La olímpica pacense vuelve a subir al podio en Brasil una semana después de su oro en Chile

R. H.

Badajoz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

Miriam Casillas cofirma su gran momento y sumó una nueva medalla a su palmarés al hacerse con el bronce en un podio de la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil) dominado por las españolas con el oro para Sara Guerrero y la plata para Marta Pintanel. «Estoy muy contenta con este podio, la semana pasada tuve mi mejor día posible y hoy fue al contrario, teniendo que luchar desde el principio», declaró la triatleta pacense al término de la prueba brasileña en referencia al oro de la semana pasada en Chile.

Con una entrada en la natación complicada por lo picado que estaba el mar, la internacional del Triatlón Ferrol no consiguió entrar en el pelotón líder, donde se encontraba Sara Guerrero. En el ciclismo, junto a Marta Pintanel, Miriam Casillas trabajó para ir reduciendo una corta desventaja y acabar fusionándose con el grupo delantero antes de bajar de la bici. Miriam Casillas hizo una rápida transición y salió a correr en cabeza. Aguantó varios kilómetros hasta que las tres españolas se pusieron en cabeza.

En la última vuelta sus compañeras tomaron una ligera ventaja y la internacional extremeña supo defender el tercer puesto para cruzar la meta celebrando un pleno de la selección española.

Así concluye la temporada 2025 de Miriam Casillas, siendo decimotercera en la Gran Final de las Series Mundiales y con tres Copas del Mundo consecutivas en las que cosecha un oro, un cuarto puesto y una medalla de bronce.

