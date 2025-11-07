Un millar de atletas se darán cita en el Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través

El Complejo Deportivo Provincial El Cuartillo acoge este domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, la 41ª edición del Trofeo Diputación ... de Cáceres de Campo a Través, una de las pruebas más emblemáticas del atletismo extremeño. En esta ocasión, el evento se celebrará conjuntamente con el Campeonato de Extremadura por Clubes, consolidando su carácter competitivo y su compromiso con la promoción del deporte en la región.

La Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Atletismo se unen una vez más para organizar este Trofeo, que reunirá a más de mil participantes procedentes de más de 50 municipios y representando a una treintena de clubes de toda Extremadura. Así lo ha explicado el diputado de Deportes, Pablo López, en la rueda de prensa de presentación, en la que también ha agradecido el trabajo de «las más de setenta personas que han colaborado y trabajado para que el circuito esté en el mejor estado. Me dicen que va a estar en muy buenas condiciones, tras las lluvias que han caído en estos días».

López ha avanzado, igualmente, que la apuesta y fomento de Diputación por el atletismo continúa y «estamos trabajando para seguir trayendo campeonatos de España a a la provincia de Cáceres, a Cáceres en concreto, y, sobre todo, a nuestro Complejo Deportivo El Cuartillo».

El Trofeo Diputación de Cáceres de Campo A Través es una de las competiciones con mayor historia del calendario autonómico —solo por detrás del Gran Premio Cáceres y el Cross de la Encamisá de Torrejoncillo— y continúa destacando por su alta participación, especialmente en las categorías de base. En esta edición, la presencia femenina sigue siendo un objetivo prioritario, agrupando en la carrera absoluta a deportistas desde la categoría Sub 18 hasta Máster, con clasificaciones diferenciadas.

Categorías y recorridos

Las pruebas que se disputarán serán las de Cross tradicional, y las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Absoluta (senior y Sub 23) y Máster.

El programa incluye el Cross Corto (2.050 metros) y el Cross Velocidad (400 metros), modalidades que fomentan la participación de mediofondistas y velocistas en la temporada de invierno.

Los mejores atletas Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14 serán premiados con la participación en el Cross de Alcalá de Henares (Madrid) los días 13 y 14 de diciembre, junto a delegados de los clubes más destacados.

Además, tal y como ha introducido la vicepresidenta de la Federación de Atletismo extremeña, Remedios Márquez, este año se va a celebrar también – durante la misma jornada- el Campeonato de Extremadura por Clubes en el que participarán alrededor de 150 deportistas. Los clubes ganadores obtendrán un pase para competir en el Cross de Atapuerca, que se celebrará en Burgos entre el 23 y 24 de noviembre.

Carlos Gazapo, homenajeado

Como viene siendo habitual en cada edición de este Trofeo, un o una atleta local protagoniza el cartel anunciador del evento. En esta ocasión es el turno de Carlos Gazapo, atleta del club de Atletismo de Valencia de Alcántara, ganador del XXXVIII Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través en 2022. «El Trofeo de Campo A Través es una prueba que marcamos siempre en rojo en el calendario desde desde que somos pequeños. Prácticamente, habré competido en más de la mitad de las ediciones y es verdad que es una prueba que, gracias a Diputación, que se mantiene firme con ella y, además, en la que participan un montón de niños» ha destacado.