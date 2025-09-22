HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Magic durante las partidas del Campeonato de España de Ajedrez Rápido. MAGIC EXTREMADURA
Ajedrez

El Magic logra el broce en el Campeonato de España

El club emeritense repite el tercer puesto nacional por equipos en la modalidad de rápidas

R. H.

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:36

El Club Magic Extremadura Isantramex se abona este año 2025 a la medalla de bronce en los Campeonatos de España: igual que ocurriera en el Nacional por equipos a ritmo clásico, el pasado sábado finalizó tercero en el Campeonato de España de Ajedrez Rápido (partidas a diez minutos por jugador) que se disputó en Zafra.

Venció el CA Silla Integrant Col-lectius y el subcampeonato fue para Solvay de Cantabria. Cinco victorias, un empate y una derrota fue el balance del equipo liderado por Manuel Pérez Candelario, y donde formaban Bruno Martins, Emilio Moreno y Hugo Pérez Solanas, hijo del propio Pérez Candelario, que debutó con una muy buena actuación (4 puntos sobre 7 posibles) en el equipo del Magic en un torneo de máximo nivel. Pérez Solanas, de solo 9 años de edad, es el actual campeón de España individual de Ajedrez Rápido.

Treinta y nueve equipos participaron en esta competición que se disputó a siete rondas durante el sábado pasado, con mayoría de equipos

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  7. 7 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Magic logra el broce en el Campeonato de España

El Magic logra el broce en el Campeonato de España