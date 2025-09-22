El Magic logra el broce en el Campeonato de España

Los jugadores del Magic durante las partidas del Campeonato de España de Ajedrez Rápido.

El Club Magic Extremadura Isantramex se abona este año 2025 a la medalla de bronce en los Campeonatos de España: igual que ocurriera en el Nacional por equipos a ritmo clásico, el pasado sábado finalizó tercero en el Campeonato de España de Ajedrez Rápido (partidas a diez minutos por jugador) que se disputó en Zafra.

Venció el CA Silla Integrant Col-lectius y el subcampeonato fue para Solvay de Cantabria. Cinco victorias, un empate y una derrota fue el balance del equipo liderado por Manuel Pérez Candelario, y donde formaban Bruno Martins, Emilio Moreno y Hugo Pérez Solanas, hijo del propio Pérez Candelario, que debutó con una muy buena actuación (4 puntos sobre 7 posibles) en el equipo del Magic en un torneo de máximo nivel. Pérez Solanas, de solo 9 años de edad, es el actual campeón de España individual de Ajedrez Rápido.

