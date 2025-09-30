Laura Ordiales repite bronce con España en el Mundial
La atleta cacereña termina decimosexta en categoría sub-20 en la prueba celebrada en Canfranc
30 de septiembre 2025
Laura Ordiales vuelve a subir al podio en el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running celebrado en la estación de Canfranc (Huesca). La atleta cacereña del Arte Físico repite bronce mundialista por equipos en categoría sub-20 con la selección española como hace dos años en Innsbruck (Austria). Laura Ordiales finalizó decimosexta del mundo y segunda mejor española con un tiempo de 42:26.
Inés Herault volvió a liderar a España, aunque se tuvo que conformar con un séptimo puesto con un registro de 40:58 tras haberse proclamado subcampeona del mundo en 2023. Nadia Soto cerraba el trío español siendo decimoséptima (42:29).
Laura Ordiales mostraba su alegría al finalizar la carrera. «Contentísima de formar parte de este equipazo. Pasar estos días con ellas ha sido un gustazo y competir también», declaraba a los medios de la RFEA. La atleta cacereña resaltó el gran ambiente durante toda la prueba y el grana apoyo recibido al disputarse el Mundial en España. «Se ha notado un montón que estamos en casa porque tanto los ánimos del equipo y la gente por el circuito han ayudado y se ha disfrutado muchísmo».
