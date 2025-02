El seísmo del 20x10 pilló a Pablo Cardona en el epicentro. El primer temblor lo puso en órbita de Franco Stupaczuk tras su adiós a Di Nenno, pero se alineó con Miguel Yanguas. La réplica vino con la ruptura de Juan Lebrón y Paquito Navarro ... y el sevillano se movió rápido para cerrar su sociedad con el emeritense. De momento, jugarán juntos en Finlandia la semana que viene y en Madrid tras el parón de agosto, luego ya se verá. El pádel es voluble, pero el extremeño, con madurez y cabeza fría pese a sus 19 años, es consciente de que su cotización ha subido como la espuma y que está en la agenda de los grandes espadas. Es el primer paso para el asalto al olimpo, pero habrá más.

–El calendario da poco margen, pero el Europeo era una cita que apetecía.

–Tenemos un montón de torneos este año y estamos viajando mucho pero venir a la selección siempre es una suerte y es imposible decirle que no, además es la primera vez que vengo a nivel absoluto y no coincide con ningún Premier, así que contento de estar aquí.

–Cómo vivió aparecer en las quinielas cuando todo empezaba a moverse por arriba en el ranking.

–Cuando hay cambios de parejas, los jugadores lo vivimos con naturalidad, estamos acostumbrados, cada año hay muchos bailes. Lo hablaba con mi entrenador, antes de que nos llamara nadie ya estábamos contentos por estar ahí, porque en cualquier momento te puede llamar uno de los top y dar el paso y es señal de que lo estamos haciendo bien.

–Estuvo cerca de unirse a Stupa, pero Yanguas estaba por delante.

–Me llamó Franco, pero me dijo desde un primer momento que era la segunda opción, no cerramos nada, y cuando le dijo que sí me avisó y listo, sin ningún problema.

–¿Le supuso una decepción que se esfumara esa posibilidad?

–Mucha gente me decía que era una pena, pero yo estaba contento, si te llaman es porque te tienen en mente y que salga o no es cuestión de tiempo. Para nada desilusionado. Además, con Javi Ruiz lo estaba haciendo muy bien.

–En Málaga se pudo vengar de Yanguas.

–Sí (risas). Le ganamos en octavos, pero nos llevamos muy bien, tengo muy buena relación.

–¿Cómo se fragua la unión con Paquito Navarro?

–He entrenado con él en pretemporada muchas veces porque vamos al mismo club y compartimos agencia de representación. Sabía que le gustaba cómo jugaba y que estaba pendiente de mí. Y con el cambio de pareja intuía que podía ser. Hablamos de eso a los pocos días de todo lo de Stupa, se tenía que mover para buscar compañero. Me contó lo que pensaba y cerramos para jugar.

–¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con él?

–Hemos estado entrenando la semana pasada unos días en Marbella y otros en Madrid y me hace mucha ilusión jugar con un número 1. Estamos entre las 8 primeras parejas, que es un paso importante, quiero aprovechar la oportunidad y jugar bien.

–Curiosa manera de anunciar su unión con una foto de ahora y otra de hace más de diez años.

–Esa primera foto creo que es de 2013 y tratamos de replicarla, pero estoy algo más grande (risas). A Paco lo conozco de toda la vida, porque para todos los jugadores es un referente, con Juan fue la primera pareja española en ser número 1. Cuando era pequeño coincidía mucho con él.

–Seguirán con sus respectivos entrenadores.

–Tenemos muy buen equipo, seguiré con mi técnico, Seba Nerone, y con Ramiro Choya, que es el de Paquito, estaremos los cuatro y tenemos un equipo inmejorable. Nos entendemos muy bien y por esa parte tenemos una pequeña ventaja. Estoy bastante contento con las sensaciones, al principio siempre es difícil, luego cuando nos metamos a competir lo será más todavía porque estaremos nerviosos y queremos hacerlo lo mejor posible.

–¿Da vértigo jugar al lado de una leyenda?

–Meterte en pista con Paquito es una responsabilidad grande, es uno de los mejores de la historia y ahora es el 7-8, yo estoy el 26, 20 puestos por delante de mí, y me hace mucha ilusión compartir pista con él.

–¿Cuál cree que puede ser la clave de esta unión?

–Nuestro estilo de juego está bastante claro y por eso nos vamos a acoplar bien y, sobre todo, rápido. Todos sabemos que es un jugador superseguro, del revés es el más regular, con menos errores no forzados y defendiendo es de los top, yo puedo aportarle algo de potencia en la red y de definición de puntos, que es quizás lo que más le estaba faltando en los últimos torneos.

–Han sido virales los encontronazos de Paquito con Lebrón, ¿le preocupa su carácter?

–Tiene un carácter fuerte dentro de la pista pero fuera es un diez, siempre hemos tenido buena relación, nos entendemos muy bien y eso suma mucho. Dentro de la pista cada uno es como es y lo único seguro es que queremos ganar y hay que adaptarse al temperamento de cada uno y a lo que le viene bien. Cuando Paquito se enciende y conecta en el partido es probablemente el mejor y tengo que conseguir sacar eso de él.

–Primera parada, Finlandia, y después, ¿qué?

–Después de Finlandia lo único seguro es que nos vamos de vacaciones, que llevamos una temporada larga y tenemos agosto para descansar. Estamos entrenando con Choya y Nerone en Madrid, el único secreto para jugar bien es entrenar mucho, compenetrarnos cada vez más y, después del parón, el primer torneo que tenemos es Madrid, un buen escaparate, un buen torneo para disfrutarlo y para demostrar que somos una pareja competitiva.

–¿Han fijado algún plazo?

-No, ahora mismo en el pádel es difícil hablar de un proyecto u objetivos, porque cambia todo muy rápido, lo único que sabemos es que si ganamos partidos cuanto antes se dará todo mejor.

–¿Y objetivos?

–Como pareja 5, el objetivo debe ser jugar todos los cuartos de final y si rascamos alguna semifinal y alguna final, eso que nos llevamos. Pero afianzarnos ahí es lo realista. Sabemos que las dos primeras son durísimas y las otras dos habrá que verlas porque son nuevas. Si somos capaces de jugar la mayoría de cuartos estaríamos entre las 8 primeras, que sería un cambio importante para mí.

–¿Cómo reaccionó su ya excompañero Javi Ruiz?

–Con Javi la relación es inmejorable, me dio muchísima pena separarme de él después de Málaga, me ha ayudado mucho a crecer y desde un primer momento nos entendimos superbien. Cuando hablé con Franco le avisé de que había esa posibilidad, sabía que iba a salir en los medios y quería que se enterara por mí. Cuando cerré con Paco, lo entendió perfectamente, me felicitó por la oportunidad. No se acaba la relación por el hecho de no jugar juntos.

–Está claro que ha ido aumentando su cotización, pero ¿se esperaba dar ese salto con 19 años?

–No me lo esperaba, ni mucho menos, de hecho, hablando con mi entrenador, siempre me decía que este año me tenía que preparar para al siguiente jugar con un top, pero el inicio fue buenísimo y al final lo que pensábamos a principios de año se ha adelantado seis meses y eso es gracias al trabajo que hace todo mi equipo. He conseguido tener uno muy bueno en Madrid, que no es fácil llevando poco tiempo como profesional.