PREMIER PADEL

Josemaría jugará la final esperada en Kuwait

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Era la final más previsible a priori y también la más esperada para comprobar si la lucha por la cúspide del ranking de la Race sigue abierta o si definitivamente se decanta en favor de Gemma Triay y Delfi Brea. El triunfo este domingo de las números 1 en la final del FIP World Cup Pairs no les daría el cetro de manera matemática, pero sí virtual. En cambio, si Paula Josemaría y Ariana Sánchez logran sorprender a las favoritas, les recortarían 800 puntos de una tacada y la pelea estaría servida en las próximas citas. Las números 2 llegan en buena forma tras adjudicarse los dos últimos torneos y vencieron en su partido de 'semis' a Marta Ortega y Tamara Icardo (7-6/6-2).

Top 50
