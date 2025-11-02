Jornada negra para los equipos extremeños, que siguen en la cola

La séptima jornada del Grupo 5 dejó un balance muy negativo para los representantes extremeños, que cerraron el fin de semana con tres derrotas ... en tres partidos. El Badajoz, La Cruz Villanovense y el Diocesano cayeron en sus respectivos encuentros, resultados que mantienen a los dos primeros en puestos de descenso y acerca peligrosamente al conjunto pacense a la zona roja.

El Badajoz cayó en casa por 0-1 ante el Unión Adarve, uno de los equipos revelación del curso. El único tanto del duelo llegó en el minuto 25, cuando Íñigo se adelantó a la defensa para rematar de cabeza un saque de banda en largo. A partir de ahí, el equipo blanquinegro reaccionó y generó varias llegadas con peligro, pero siempre se topó con un gran Serrado bajo palos. En la ocasión más clara, el portero visitante desvió lo justo un disparo que terminó estrellándose en el larguero.

Peor le fue a La Cruz Villanovense, que cayó 2-3 ante el Rayo Alcobendas en un choque que quedó muy pronto encarrilado para los madrileños. Aaron y David firmaron el 0-2 antes del cuarto de hora y, aunque los locales tuvieron un penalti para recortar en el 49, lo desperdiciaron. Aitor sí logró el 1-2 tres minutos después, pero el Alcobendas respondió de inmediato con el 1-3. El cabezazo de Hervás tras un córner puso el 2-3 definitivo, pero la reacción no fue suficiente.

El Diocesano tampoco pudo romper su mala racha y sigue colista con solo un punto. Perdió 3-0 ante el Sporting Hortaleza en un partido marcado por los errores defensivos. Los goles llegaron en los minutos 11, 60 y 74, castigando la falta de acierto y solidez del conjunto cacereño.