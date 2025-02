Jon Rahm y Alexia Putellas reciben los Premios del Deporte 2021 en El Pardo

Amador Gómez Madrid Martes, 18 de abril 2023, 13:26 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

Jon Rahm y Alexia Putellas recibieron este martes en el Palacio de El Pardo de manos de los Reyes los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2021. El golfista vasco fue reconocido como el mejor deportista masculino de hace dos años, cuando se adjudicó el primero de sus dos grandes, el US Open, y se convirtió en número uno del mundo, mientras que la futbolista catalana, la más destacada en categoría femenina, fue merecedora del galardón por la conquista de la Liga de Campeones, además de Liga y Copa con el Barça, y el Balón de Oro y el The Best de la FIFA.

Nueve días después de ganar el Masters de Augusta, el segundo Grand Slam de su carrera, Rahm no estuvo presente en el Palacio Real de El Pardo, por lo que el premio Rey Felipe fue entregado por el monarca a la madre del jugador de Barrika, Ángela Rodríguez. En el caso de Alexia Putellas, que se encuentra aún de baja recuperándose de su grave lesión de rodilla, sí asistió a la ceremonia para recibir el premio Reina Letizia. Sin embargo, en un día tan señalado para Alexia Putellas, el Barça, representado en El Pardo por su presidente, Joan Laporta, prohibió a la jugadora azulgrana hacer declaraciones tras serle otorgado su galardón.

El premio Rey Juan Carlos al mejor deportista revelación de 2021 fue concedido al escalador extremeño Alberto Ginés, campeón olímpico en los Juegos de Tokio, que tampoco pudo asistir a la ceremonia, y el Princesa Leonor a la mejor deportista menor de 18 años a la taekwondista madrileña Adriana Cerezo, medallista de plata en la capital japonesa.

La atleta venezolana Yulimar Rojas, medalla de oro en los Juegos de Tokio y récord mundial en triple salto, fue distinguida con el Trofeo Comunidad Iberoamericana que premia al deportista o entidad de Iberoamérica más destacado del año. El premio al mejor equipo o selección del año (Copa Barón de Güell) recayó en el equipo mixto de tiro olímpico formado por Fátima Gálvez y Alberto Fernández, también campeones en Tokio, en la prueba de foso, además de ganar otras medallas en diferentes campeonatos mundiales y europeos.

Organismos e instituciones

El Instituto Navarro del Deporte (premio Reina Sofía), «por sus proyectos a favor del juego limpio y la erradicación de cualquier tipo de violencia en el deporte»; el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (premio Infanta Sofía), «por el empleo del deporte como herramienta terapéutica de primer orden en el tratamiento de personas con lesión medular»; y el Real Grupo de Cultura Covadonga (Copa Stadium)», por su fomento del deporte, especialmente base», fueron algunos de los organismos e instituciones galardonadas.

También el municipio murciano de Águilas (premio Consejo Superior de Deportes) por «su impuso al deporte y la actividad física»; el I.E.S. Hermenegildo Lanz de Granada (premio Joaquín Blume), «primer centro de excelencia educativa y deportiva de Andalucía con un proyecto dirigido a deportistas de alto rendimiento»; Podoactiva (Premio a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte), «actualmente referencia mundial en podología y biomecánica» y Conrado Durántez (premio Francisco Fernández Ochoa), «por toda una vida dedicada a la práctica, organización, dirección, promoción y desarrollo del deporte», fueron también premiados con los Premios Nacionales convocados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) que fueron anunciados el pasado 22 de marzo.

Los Premios Nacionales del Deporte reconocen a las personas y entidades que más se han distinguido en la competición o en la promoción del deporte a lo largo del año. El acto de entrega de la edición correspondiente a 2021 contó con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del presidente del CSD, José Manuel Franco.