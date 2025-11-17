El Jerez pierde en casa una buena oportunidad
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
MIGUEL CAMACHO. Derrota del Jerez Futsal para cerrar la décima jornada en el grupo 4 de Segunda B. Los templarios cayeron ante el toledano Bargas ( ... 1-4) el domingo, mientras que el Grupo López Bolaños hizo lo propio el sábado frente a La Nucía (8-3). El Jerez se queda en la penúltima posición con 7 puntos, a 4 de salir del descenso, al tiempo que el GL Bolaños es segundo con 22 puntos, a 6 del líder. El equipo jerezano no aprovechó la oportunidad de enfrentarse en su propio pabellón a un directo rival. El choque con el Bargas fue muy igualado y abierto, pero los visitantes se llevaron los puntos. Sebi marcó para los locales, que sufrieron la expulsión de Piku.
