Isabel Yinghua Hernández debuta en un Mundial

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Nuevo reto internacional para Isabel Yinghua Hernández. Tras sus múltiples éxitos como nadadora en Juegos, Mundiales y Europeos, la deportista emeritense busca consagrarse como ciclista tras sus recientes títulos de campeona de España. Isabel Yinghua Hernández se estrena en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista en Río de Janeiro en las pruebas de kilómetro contrarreloj C5 y velocidad por equipos junto a Alfonso Cabello y Eduardo Santas. La emeritense cambió la natación por el ciclismo en 2022 y en su primera experiencia con la bici ya se coronó campeona de España.