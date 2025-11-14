Inicio sin estridencias de Campillo en Dubái

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La temporada va encarando su tramo definitivo y esta semana es decisiva para algunos jugadores que buscan lograr su tarjeta PGA Tour, solo al alcance de diez de ellos en el DP World Tour Championship. En el caso de Jorge Campillo, el torneo de Dubái se presenta como una ocasión para cerrar el curso con buenas sensaciones. Este jueves se estrenó con 70 golpes, dos por debajo del par del campo, con cuatro birdies que cosechó en gran medida en el tramo final de su ronda, para quedarse a seis impactos del líder, Michael Kim (-8).