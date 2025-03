Juan Carlos Sánchez Colchón 'Junaqui' (Almendralejo, 08-04-1989) está de moda. Ha alzado con Servigroup Peñíscola su primera Copa de ... España, dejando en la cuneta al Barça y doblegando al campeón de Europa en la final. El pívot extremeño anotó el penalti decisivo en la tanda que dio el pase a 'semis', donde cuajó una actuación sublime con un gol de bella factura que acumula miles de visualizaciones en Internet. En una semana mágica, ha sido incluido en la prelista de la selección española. En la LNFS son líderes con su billete para el playoff debajo del brazo.

–Apenas unos días después de alzar la Copa de España, ¿cómo se siente?

–Muy cansado, pero con mucha ilusión y muchas ganas de de seguir haciendo historia. Han sido unos días intensos y aún nos quedan eventos de instituciones y patrocinadores, lo hemos celebrado por todo lo alto con nuestra afición, el pueblo, ha sido muy bonito.

–Torneo inolvidable, rompiendo todos los techos del club.

–Han sido cuatro días inolvidables que se quedan para la historia. Es un club humilde y modesto que ha hecho historia. La afrontábamos con mucha ilusión, con muchas ganas, veníamos en un momento de forma espectacular y se ha reflejado.

–Han sabido reponerse a las adversidades.

–Sí, a pesar de las bajas del viernes, que se lesionaron Quintela, Paniagua y Elías Beltrán, nuestro capitán, afrontamos las semifinales con muchas ganas porque más que nadie esos tres jugadores se merecían que ganásemos el partido.

–Y le ganan el título a todo un campeón de Europa.

–La final fue algo impresionante, las piernas no iban, pero el corazón iba a mil revoluciones, nos tocó sufrir porque es el campeón de Europa dos veces consecutivas y nos sometían mucho. Con el alma, con el espíritu, con las ganas, sacamos ese partido adelante y trajimos la Copa para casa.

–¿Con qué momento se queda de todo lo vivido?

–El recuerdo para mí siempre va a ser que hice una promesa con mi mujer. Yo estaba en Primera y bajé una categoría cuando murió el presidente. Quería subir el equipo porque es donde se merecía e hicimos la promesa de que teníamos que ganar un título solo por él. Sé que desde el cielo Juan Vizcarro nos dio el aliento y la fuerza que necesitábamos y la Copa de España tiene su nombre propio, se lo merece todo.

–Fue una persona que le marcó mucho.

–Sí, desde que llegué en 2010 ha sido mi padre adoptivo aquí. Me ha dado todo, tanto a mí como a mi familia, nunca nos ha faltado de nada. Ha hecho muchas cosas por mí que nunca se lo podía agradecer.

–Menuda sangre fría con ese golazo en semifinales.

–Sí, era el partido idóneo para sacar pecho y decir 'aquí estoy yo'. Teníamos tres bajas muy importantes y pensé que tenía que tirar yo adelante como sea. Ese día iba con esa mentalidad y salió todo redondo, pude ayudar al equipo en los dos goles.

–Se le notó especialmente inspirado ese día contra el Barça, ¿es madridista?

–No, soy del Atlético Madrid, pero contra el Barça siempre hago muy buenos partidos. Recuerdo que el año anterior, en la Copa del Rey, metí tres goles y el equipo fue a otra 'final four'. En su campo también metí otros dos; el año anterior marqué otro parecido levantándola y pegándole de volea, que son las que más me gustan a mí.

–Ha comentado que esa maniobra la entrena bastante.

–Diariamente lo entreno para que me dé su fruto y no ha sido casualidad, he hecho bastantes goles ya de esa forma.

–Ha sido su Copa, porque fue decisivo en la tanda de penaltis ante el Cartagena en cuartos marcando el decisivo.

–Estaba muy tranquilo porque sabía que lo iba a meter. Sí que tienes ese gusanillo ahí, pero nunca juego con presión. Siempre hago lo que sé, aportar, ayudar a mis compañeros para que todo vaya rodado y gracias a Dios se cumplió el sueño de meter el penalti.

–¿Quién decidió que tirara el quinto?

–El entrenador comentó que somos autosuficientes para decidir quién iba a tirar y los jugadores lo íbamos diciendo. Yo siempre lanzo el quinto por veteranía. Al final el tirar un penalti llevando tantos años en la élite es mucho más fácil que para un chaval que acaba de de empezar.

–¿Qué es eso de que se retira ahora mismo si le dejan?

–En su momento lo pensé. Dije a todos mis compañeros que si me hacían ganar un título me retiraba y los cabrones han cumplido el objetivo. En las celebraciones me cantaban 'Juanqui, vete ya'. Se lo han tomado a pecho.

–Encima van primeros en la LNFS, como para irse ahora.

–No me voy a retirar, lógicamente, tengo un año más de contrato y estoy en un momento dulce ahora mismo. Es mi pasión, lo es todo y volver a la que ha sido mi casa durante mucho tiempo... Ahora no lo puedo dejar. Pero cuando llegue el momento será aquí porque es el club de mis amores y es mi casa.

–Le faltaba un título así para redondear su carrera.

–Ganar una Copa de España o del Rey o una Liga es un gran colofón. Debuté con la selección española en partido oficial y es lo único que me faltaba. Fui pichichi también, creo que lo tengo todo para poner el broche final, pero Juanqui tiene correa de sobra para seguir un año más y después a ver cómo afrontamos lo demás.

–Completa una semana mágica figurando en la prelista de la selección española.

–Es un orgullo vestir la camiseta de tu selección y llevarla a lo más alto. Jesús Velasco me ha incluido en prelista para jugar contra Bosnia el día 15 y estamos esperando la lista, a ver si tengo suerte y vuelvo a ir convocado.

–¿Ha sido una sorpresa?

–No me lo esperaba y cuando me llegó la noticia me puse muy contento.

–¿Jugar en Italia le permitió ver en perspectiva el nivel de la Liga española?

–Sin ninguna duda la Liga española es la mejor liga del mundo. Pasé un año y medio muy bueno en Italia y la competición no está mal, pero no tiene nada que ver con la nuestra.

–¿Cómo ve la situación del fútbol sala extremeño, varado en Segunda B?

–Siempre ha sido complicada. Yo espero que algún día pueda haber algún equipo en la élite, pero para eso hay que ser constante y luchar. También las instituciones tienen que ayudar mucho, como pasa en otros lugares; se tendrían que involucrar un poquito más por el fútbol sala en vez de tanto por el fútbol.

–¿Se ve jugando en Extremadura cuando decida finalizar su etapa?

–Lo puedo ver factible, pero no en la élite. Ya una vez que me retire de lo más alto sería a modo amateur. Pero salir de Peñíscola es muy complicado, porque mi mujer y yo tenemos negocios y estamos bastante asentados aquí. Pero me atrae mucho mi tierra, que la quiero con locura.