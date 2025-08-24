Final amargo para Fernández en Milán

Durante estos últimos días, Milán ha sido sede del Mundial de Piragüismo. En el mismo, había hasta tres representantes extremeños. Esta gran cita comenzó de ... la mejor manera posible con la emeritense Estefanía Fernández proclamándose campeona del mundo en el K4 500 tras una remontada brillante. Lo hizo junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo.

Pero su participación no terminaba ahí, ya que la extremeña también tenía previsto luchar por grandes cosas en el K2 500 y en el K1 5000. Las finales de ambas pruebas se han llevado a cabo durante el pasado domingo, desde las 11.01 la final del K2 500, hasta las 15.15 con el K1 5000. En la primera final, Fernández ha quedado en última posición, a casi cuatro segundos de las polacas. Algo mejor fue en la segunda final del día, donde la extremeña se quedó a las puertas de subirse al podio con una meritoria cuarta posición, solamente por detrás de la noruega Sletsjoee, la italiana Cicali y la campeona del mundo en esta prueba, la sueca Andersson.

A pesar de este final algo amargo, hay que poner en valor que Estefanía Fernández se lleva un oro colgado, demostrando así su gran estado de forma actual.