Estefanía Fernández. EFE
Piragüismo

Final amargo para Fernández en Milán

La emeritense no consigue colgarse una segunda medalla tras su participación en el K2 500 y en el K1 5000

R. H.

Badajoz

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:38

Durante estos últimos días, Milán ha sido sede del Mundial de Piragüismo. En el mismo, había hasta tres representantes extremeños. Esta gran cita comenzó de ... la mejor manera posible con la emeritense Estefanía Fernández proclamándose campeona del mundo en el K4 500 tras una remontada brillante. Lo hizo junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo.

