Final amargo para Fernández en Milán
La emeritense no consigue colgarse una segunda medalla tras su participación en el K2 500 y en el K1 5000
R. H.
Badajoz
Domingo, 24 de agosto 2025, 20:38
Durante estos últimos días, Milán ha sido sede del Mundial de Piragüismo. En el mismo, había hasta tres representantes extremeños. Esta gran cita comenzó de ... la mejor manera posible con la emeritense Estefanía Fernández proclamándose campeona del mundo en el K4 500 tras una remontada brillante. Lo hizo junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo.
Pero su participación no terminaba ahí, ya que la extremeña también tenía previsto luchar por grandes cosas en el K2 500 y en el K1 5000. Las finales de ambas pruebas se han llevado a cabo durante el pasado domingo, desde las 11.01 la final del K2 500, hasta las 15.15 con el K1 5000. En la primera final, Fernández ha quedado en última posición, a casi cuatro segundos de las polacas. Algo mejor fue en la segunda final del día, donde la extremeña se quedó a las puertas de subirse al podio con una meritoria cuarta posición, solamente por detrás de la noruega Sletsjoee, la italiana Cicali y la campeona del mundo en esta prueba, la sueca Andersson.
A pesar de este final algo amargo, hay que poner en valor que Estefanía Fernández se lleva un oro colgado, demostrando así su gran estado de forma actual.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.