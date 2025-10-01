HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nieves Gemio. HOY
Triatlón

La extremeña Nieves Gemio pone rumbo al Mundial de Ironman de Hawái

La triatleta de Alburquerque fue segunda en Valencia y logró el billete mundialista en junio con su cuarto puesto en Francia

Pablo Cordovilla

Alburquerque

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:26

La triatleta alburquerqueña Nieves Gemio está a punto de cumplir un sueño, competir en el Campeonato del Mundo de Ironman que se celebrará en Kailua-Kona (Hawái) el próximo 11 de octubre. Nieves Gemio, integrante del Club Triatlón Don Benito, consiguió su clasificación el pasado mes de junio en el Ironman Les Sables D'Olonne-Vendée (Francia).

Este año, la prueba de Kona está dedicada exclusivamente a la categoría femenina, reuniendo a las mejores triatletas Pro y de grupos de edad de todo el mundo. Nieves Gemio participará en la categoría de 35-39 años.

La deportista extremeña pone rumbo a Hawái este jueves 2 de octubre para aclimatarse a las condiciones extremas que le esperan de altas temperaturas, fuerte viento y elevada humedad. El ironman de la 'gran isla' es el desafío definitivo del triatlón de larga distancia, donde deberá completar 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie.

Pese a haber tenido algo menos de cuatro meses para preparar esta cita mundialista, Nieves Gemio llega con la confianza de un gran trabajo físico y mental, aspectos esenciales para afrontar con éxito una prueba de tal exigencia y poder disfrutar la competición. Su buen estado de forma se ha visto reflejado esta temporada, en la que logró un segundo puesto en el Ironman 70.3 de Valencia y un cuarto puesto en el Ironman Les Sables d'Olonne-Vendée, que le dio el billete a Hawái.

Apoyos para la cita mundialista

Con esta cita mundialista, Nieves Gemio cerrará su temporada de Ironman. Cuenta con el respaldo de instituciones como la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, así como de su club, el Triatlón Don Benito. Además, la triatleta de Alburquerque está patrocinada por diversas entidades que hacen posible su participación.

