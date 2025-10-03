Esperanzador inicio de Campillo en Escocia

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Brillante inicio de Jorge Campillo en el Alfred Dunhill Links Championship que se disputa en Escocia. El golfista cacereño cuajó una gran actuación en la jornada ayer para colocarse en las posiciones de cabeza de la competición. Firmó una tarjeta de 66 golpes, con seis por debajo del par del campo, en un recorrido salpicado de birdies, hasta ocho consiguió durante su ronda, que dejaron en anécdota los dos bogeys cosechados en los hoyos cinco y once. Lidera la prueba el estadounidense Ryan Brehm (-9).