La emeritense Estefanía Fernández, a 'semis' del Mundial con el K4 500
La embarcación española terminó tercera en su serie y deberá pelear este jueves por meterse en la lucha por las medallas
R. H.
Badajoz
Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:05
La emeritense Estefanía Fernández logró en la mañana de este miércoles el pase a las semifinales del Mundial de piragüismo sprint de Milán con el K4 500 español. La palista extremeña, que compartió embarcación con Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo, finalizó en tercera posición en la segunda serie con un tiempo de 1:35.17.
Se quedaron lejos de la primera plaza, que daba derecho a evitar la ronda siguiente y clasificaba directamente para la final. Por delante de ellas quedaron segundas las eslovacas (1:34.67) y llegó en primera posición la canoa de Atletas Individuales Neutrales (1:33.74). Las semifinales se disputarán este jueves a partir de las 14.00 horas. Unas horas antes disputará las series del K2 500 con Begoña Lazkano.
También deberá pelear su pase a la regata definitiva Inés Felipe, que fue quinta en su serie del KL2 200. La prueba la ganó la húngara Katalin Varga, seguida de la alemana Anja Adler y de la ucraniana Nataliia Lahutenko, las tres con billete para la final. La oliventina paró el crono en 57.85 y tendrá una nueva oportunidad este viernes.
