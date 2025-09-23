Eduardo Ayala y Antonio Marín logran el bronce en Madrid

Eduardo Ayala y Antonio Marín posan con la medalla de bronce en el Torneo Europeo de Madrid.

Los judocas extremeños Eduardo Ayala, del Judo Club Stabia de Mérida, y Antonio Marín, del Club de Judo Récord de Badajoz, han conquistado la medalla de bronce en el Torneo Europeo de Kata celebrado en Madrid este mes de septiembre.

Los dos expertos en Nage-No-Kata, actuales terceros de Europa, continúan abonados al podio. Tras ser segundos en la fase preliminar, finalmente se hicieron con el tercer puesto en Madrid, solo superados por los italianos Collini y Rondinini, actuales campeones de Europa, y los vascos Saralegui y Reguillaga. Cabe destacar el alto nivel de un torneo en el que una vez más, Ayala y Marín han vuelto a posicionare entre los mejores.

