Los Eagles destronan a los Chiefs con una paliza

Óscar Bellot Madrid Lunes, 10 de febrero 2025, 04:17 Comenta Compartir

Los Philadelphia Eagles destronaron a los Kansas City Chiefs en Nueva Orleans e impidieron que el conjunto de Misuri entrase en la historia como el primero que consigue enlazar tres victorias consecutivas en la Super Bowl. No dieron opción alguna a los defensores del título los de Pensilvania, que barrieron de principio a fin a un equipo irreconocible para cobrarse venganza por la derrota que sufrieron dos atrás en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) y lograr el segundo Trofeo Vince Lombardi de la franquicia siete años después de que estrenasen su palmarés doblegando a los New England Patriots en Minneapolis.

Con una actuación defensiva impecable, los Eagles asfixiaron a un Patrick Mahomes que no pudo superar nunca el cerco al que le sometieron y volaron en ataque a lomos de un estelar Jalen Hurts, de lejos el hombre más destacado de la noche. Estupendamente protegido en todo momento, al contrario de lo que le sucedió al quarterback de los Chiefs, Hurts gobernó con puño de hierro una final en la que no hubo más color que el verde de los Eagles. Volaron los hombres de Nick Sirianni, que le dieron un repaso de época a un equipo que parecía inabordable y acabaron con la tiranía de los de Misuri en un partido que demostró que Mahomes también es humano. Pasará mucho tiempo hasta que el quarterback de los Chiefs olvide la humillación sufrida en Luisiana, donde la abrumadora superioridad de los Eagles en las gradas acabó plasmándose en una incontestable victoria sobre el terreno de juego que baja los humos a una tropa que se sentía invencible.

Masacraron los Eagles a los Chiefs en una primera parte demoledora por parte de los aspirantes y de paupérrimo desempeño por lo que atañe de los defensores del título. Barrió la defensa de Philadelphia al equipo de Patrick Mahomes, que se marchó al descanso con solo 23 yardas recorridas, un 0 de 6 en terceros downs, apenas un primer down alcanzado y un sangrante cero en su casillero de puntos. Resultó impresionante la exhibición que realizó el conjunto de la ciudad del amor fraternal. No solo logró cortocircuitar por completo al ataque de los Chiefs, que acumularon errores groseros y no supieron dar en ningún momento el espacio necesario para que Mahomes desarrollase su talento, sino que consiguió imponer también su poderío ofensivo sin necesidad siquiera de recurrir a su arma más destructiva, un Saquon Barkley que se fue al intermedio sin acaparar ningún foco, en buena medida por la sobrevigilancia a la que le sometieron los de Misuri.

No precisó de una aportación significativa por parte de su running back estrella Philadelphia, que marcó territorio desde el primer momento de la mano de un acertadísimo Jalen Hurts e hizo gala de una valentía y agresividad que sorprendió a los campeones de la AFC. Abrieron el marcador los de Pensilvania mediado el primer cuarto con un touchdown de Hurts, que aprovechó el celebérrimo 'tush push' que patentaron los Eagles hace dos años y que resulta prácticamente imparable, después de que Jahan Dotson dejase al equipo de Sirianni a una yarda de la zona de anotación tras un gran envío de su mariscal de campo.

Protegido por la línea ofensiva más alta y pesada en la historia de la Super Bowl, Hurts podía mover cadenas sin apuros frente a una defensa de los Chiefs que hacía aguas. Ampliaron distancias los Eagles al poco de comenzar el segundo periodo con un field goal de 48 yardas convertido por Jake Elliott (10-0) y dieron un nuevo golpe encima de la mesa a renglón seguido con dos sacks consecutivos sobre Mahomes seguidos de una intercepción por parte de Cooper DeJean que el cornerback rookie transformó en un touchdown para festejar el día en el que cumplía los 22 años (17-0). Nadie lo había conseguido antes.

Mahomes, desconocido

Los tres errores seguidos que cometió Mahomes evidenciaban un cúmulo de problemas por parte de los Chiefs, sojuzgados por la brutal defensa de la que estaban haciendo alarde unos Eagles que olían sangre. Hasta tal punto llegaba el grado de despropósitos de los Chiefs que su coordinador defensivo, Steve Spagnuolo, acabo desquiciado en la banda. Imposible completar una peor primera parte, que acabó con otro error de Mahomes que propició una nueva intercepción por parte de los Eagles como preludio de un nuevo touchdown de los de Pensilvania, materializado esta vez por A.J. Brown (24-0). Era la tercera vez en toda su carrera que Patrick Mahomes se marchaba al descanso sin conseguir que los Chiefs anotasen ni un solo punto. Asombroso.

Precisaban una machada los Chiefs en la segunda parte, pero los Eagles siguieron moviéndose a sus anchas. Comenzó a aparecer Saquon Barkley y Jake Elliott aumentó la sangría con un field goal de 29 yardas (27-0). Levantar tamaña losa se antojaba imposible y se convirtió en una quimera con el touchdown de DeVonta Smith tras un envío soberbio de Jalen Hurts que colocaba el 34-0 en el marcador. «Fly Eagles Fly» rugía el Caesars Superdome a la vista de una paliza de época.

Iban a la desesperada ya los Chiefs, que debían enmendar al menos la pésima imagen que estaban ofreciendo, y Mahomes se sacó un conejo de la chistera. Estrenó el novato Xavier Worthy el marcador de los Chiefs anotando el touchdown tras un gran envío del quarterback (34-6). Fue la primera alegría de los de Misuri en una noche desastrosa. Y prácticamente la única. Aumentó Jake Elliott la renta de los Eagles con un field goal de 48 yardas (37-6) con menos de diez minutos por delante y volvió a castigar la defensa de Pensilvania a Mahomes, cazado por sexta vez en un partido, algo que no le había sucedido nunca al quarterback nacido en la localidad texana de Tyler. Elevó la masacre Jake Elliott convirtiendo su tercer field goal de la noche (40-6) y de nada sirvió el touchdown de DeAndre Hopkins en la recta final (40-14) para unos Chiefs que salieron con la cabeza muy baja.