Tan «difícil» como «meditada» y cocinada a fuego lento. Así ha sido la decisión de la moralejana Alba Sánchez (9 de septiembre de 1991) de decir adiós a la selección española de voleibol. Tras más de 160 internacionalidades a sus espaldas, la líbero extremeña, por decisión propia, no amadrinará el cambio generacional que ya se vislumbra en el combinado nacional femenino, que estos días se concentra en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat para preparar la Liga Europea sin la presencia de la que ha sido una de las fijas en los dos últimos lustros.

«La verdad es que ha sido una decisión difícil, pero es algo que ya llevaba muchos meses pensando. Ya me lo empecé a plantear cuando acabé el pasado verano con la selección. Creo que, cuando tienes dudas, es mejor echarse a un lado. No me parecería justo continuar cuando no tienes la misma motivación», explica a HOY.

Alba Sánchez, que pasa estos días con su familia en la localidad cacereña de Moraleja tras proclamarse recientemente subcampeona de Liga Iberdrola con el Gran Canaria, aboga por priorizar aspectos de su vida personal, especialmente para pensar en el futuro laboral: «Han sido muchísimos veranos al cien por cien con concentraciones de varios meses, con muchos entrenamientos y competiciones. Eso al final agota. Necesitaba descansar y pasar tiempo con mi familia». La jugadora profesional, que aún pretende continuar al máximo nivel, dedicará parte de su tiempo a labrarse un futuro profesional al margen del deporte: «No me planteo dejar el voleibol a corto plazo, pero me gusta pensar en el futuro y voy a intentar opositar en Canarias. En el momento en el que estoy en mi vida, y tras muchos cambios en años anteriores, me gustaría estabilizarme».

¿Con qué recuerdo se queda de su etapa en la selección española? «Sin duda me quedo con cuando nos conseguimos clasificar para el campeonato de Europa en Rumanía. Es algo que nos había costado mucho durante los últimos años. Luego, poder ir a ese campeonato de Europa en 2019 fue el mejor momento».

En lo que se refiere a la actualidad de la selección española, Alba Sánchez reconoce que se avecinan tiempos complicados debido al cambio generacional: «Ahora va a haber un cambio difícil. Yo ya lo viví en mis propias carnes cuando empezó Pascual en la selección. Es muy complicado porque el nivel en Europa es alto, pero espero que las niñas que lleguen a la selección tengan la misma ilusión y las ganas de trabajar».

Respecto a lo meramente deportivo, Alba Sánchez dice sentirse en un buen momento: «Tenemos la espina de haber acabado subcampeonas. El pasado año conseguimos ganar la liga y ahora no ha podido ser, pero han sido dos años muy buenos a nivel deportivo. Me siento muy bien allí, tanto en el equipo como en la isla». Aunque su continuidad aún no ha sido oficializada, Alba Sánchez permanecerá esta próxima campaña ligada al club canario.

De su exitosa trayectoria profesional, tanto en España como en el extranjero, la moralejana guarda un grato recuerdo de su temporada en el Arroyo. No obstante, ve complicado que se puedan dar las circunstancias adecuadas para recalar en un equipo extremeño antes de su retirada: «Ese año en Arroyo fui muy feliz y si surgiese una oportunidad que fuese ideal claro que me encantaría, pero ahora mi intención es estabilizarme en Canarias».