El Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres duplica su participación

Este domingo se celebra la octava edición del Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres y III Regata de la Liga Centro. El ... evento, organizado por la Federación Extremeña de Piragüismo en colaboración con la institución provincial, comenzará a las 11.00 horas en el entorno del embalse Gabriel y Galán, con salida en el poblado de Granadilla y llegada a El Anillo.

En la presentación estuvieron el diputado de Deportes, Pablo Miguel López, y el presidente de la Federación, Marcos Sánchez, que hizo hincapié en el éxito «de las ediciones anteriores, que nos ha llevado, por el peso de los palistas así como de los clubes extremeños, y apoyados siempre por la Diputación de Cáceres, a convertir esta prueba en un referente del suroeste de la península». Además, la competición se ha incluido en la Tercera Liga Centro.

Serán en torno a 300 palistas los que participen en esta edición, «duplicando la participación de los últimos años, y teniendo como atractivo que es la única prueba que se realiza en la provincia de Cáceres en barcos de equipo».

El evento contará con una amplia participación que abarca desde las categorías benjamín y alevín (piragüín) hasta absolutos y veteranos, incluyendo pruebas inclusivas y paracanoe. A las 11.00 horas será la salida del descenso desde Granadilla y se realizará una vuelta al circuito en El Anillo para K2 absolutos, mixtos y K1 absolutos, con una distancia de 8.000 metros. A las 11.50 será el turno para los K2 'Jóvenes promesas' (JJ PP), K2 mixto JJ PP, K2 inclusivo, K1 y C1 JJ PP y C1 absoluto mixto, con uuna distancia de 3.000 metros. Para las 12.30 está previsto que se ponga en marcha la competición para las embarcaciones K2 piragüín, K1 piragüín y paracanoe, recorriendo 1.500 metros.

Juan Antonio Valle, Teresa Tirado, Marta Figueroa, Elena Ayuso o Inés Felipe serán algunas de las caras conocidas presentes en la cita.