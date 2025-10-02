HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcos Sánchez, presidente de la Federación Extremeña de Piragüismo, y el Pablo Miguel López, diputado de Deportes. HOY
Piragüismo

El Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres duplica su participación

La prueba comenzará el domingo a las 11.00 horas en el entorno del embalse Gabriel y Galán, con salida en el poblado de Granadilla y llegada a El Anillo.

R. H.

Badajoz

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:38

Comenta

Este domingo se celebra la octava edición del Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres y III Regata de la Liga Centro. El ... evento, organizado por la Federación Extremeña de Piragüismo en colaboración con la institución provincial, comenzará a las 11.00 horas en el entorno del embalse Gabriel y Galán, con salida en el poblado de Granadilla y llegada a El Anillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  2. 2

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  3. 3

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  4. 4 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  8. 8 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres duplica su participación

El Descenso-Gran Premio de la Diputación de Cáceres duplica su participación