Concentración de las selecciones en Montijo

La Federación Extremeña de Fútbol Americano dio a conocer el lugar y día para llevar a cabo la concentración de sus diferentes selecciones regionales de flag football, con vistas a un Campeonato Intercomunidades nacional que se celebrará a finales de noviembre (29-30), organizado por FEFA, en el que Extremadura quiere estar presente. Los combinados extremeños masculino, femenino y cadete mixto participarán en los denominados ‘try outs’ que tendrán lugar en el campo de fútbol El Valle de Montijo el domingo 2 de noviembre a partir de las 9.00 horas. Todos los jugadores en equipos extremeños y federados están invitados a estas pruebas y entrenamientos conjuntos para ver y medir la calidad de todos ellos y elegir a los mejores posibles para ser convocados por la selección de Extremadura.