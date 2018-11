Olimpismo El COI insta a no dar torneos a España por su postura sobre Kosovo El presidente del COE, Alejandro Blanco, junto a Jose Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español. / Víctor Lerena (Efe) «Bastante han pasado» los deportistas de Kosovo «como para que el deporte les diga que no pueden competir en España o en otro sitio», señala el vicepresidente del organismo EFE MADRID Martes, 13 noviembre 2018, 12:55

Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), ha afirmado este martes que «bastante han pasado» los deportistas de Kosovo «como para que el deporte les diga que no pueden competir en España o en otro sitio».

«Tenemos que aplicar soluciones para que los atletas puedan competir. Es importante que el deporte y la política se respeten cada uno en su ámbito», ha dicho Samaranch durante la presentación en Madrid de la Oficina de Estrategia Internacional del Deporte Español.

España no reconoce la independencia de Kosovo, pero su comité olímpico sí que es miembro del COI. Los karatecas kosovares no recibieron visado para participar la pasada semana en los campeonatos del mundo de Madrid. Obtuvieron su visado en Francia y compitieron bajo las siglas de la federación internacional. El COI ha pedido a todas las federaciones que no concedan a España la organización de ninguna otra competición si no reciben garantías de que los kosovares serán admitidos.

«Dentro de la Carta Olímpica está la defensa de los atletas. Los atletas de Kosovo bastante han pasado como para que el deporte les diga que no pueden competir en España o en otro sitio. Es un tema que tendremos que atender desde aquí y del que el COI querrá hablar», ha indicado el dirigente deportivo español.

Autonomía del deporte

Según ha dicho este martes al director general adjunto del COI, Pere Miró, España es «el único país» con el que este organismo no encuentra una solución para la participación en sus competiciones de los atletas de Kosovo. Lo que el COI espera, ha indicado, «es que el Gobierno comprenda lo que quiere decir la autonomía del deporte y que el deporte es un vínculo de amistad y tolerancia. Con su actitud», ha subrayado, «destruye todos esos valores».

Miró ha añadido que ya ha comenzado a hablar con las federaciones internacionales y a pedirles «que no firmen el contrato» para organizar futuras competiciones en España si no incluye garantías para la participación de todos los deportistas. «Hay que recordar que nosotros no pretendemos hacer que unos Estados reconozcan a otros», ha indicado Miró sobre la postura del COI. «Sólo intentamos que todos los deportistas del mundo puedan participar en cualquier país de forma libre y con dignidad. Y por dignidad me refiero a que se reconozca de dónde vienen».