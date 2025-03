Cienfuegos y Martín, listos para dar el chupinazo

Javier Cienfuegos y Álvaro Martín son dos de los nombres propios del primer día de competición del Campeonato del Mundo que comienza este viernes en ... Eugene (Estados Unidos) hasta el 24 de julio. Los extremeños están preparados para dar el chupinazo en el Mundial y soñar con las primeras medallas del equipo español. Desembarcaron rumbo a Oregón el 8 de julio y este miércoles contaban sus sensaciones de camino a su último entrenamiento antes de su gran cita.

El lanzador montijano es el primer atleta español en entrar en acción en el grupo de clasificación de martillo que abre el Mundial a las nueve de la mañana, seis de la tarde hora española. «Me estoy levantando a las cinco y media de la mañana por el tema del 'jet lag' y ya lo mantengo. Si compito a las nueve tengo tiempo para despertarme y con la adrenalina de la competición ni se notará», cuenta el capitán del equipo español con 39 internacionalidades.

Cienfuegos busca su segunda final mundialista tras hacer historia en Doha en 2019. El plusmarquista nacional llega dispuesto a dar un paso más en su evolución y confirmarse entre los aspirantes a medalla. «El objetivo es estar en la final, pasar ese corte. Aunque este año no se ha podido dar todo lo bien que quería, pero la cabeza me dice totalmente lo contrario. Estoy confiado, tranquilo, con ganas de que llegue, hacer el último entrenamiento, coger las últimas sensaciones y descansar para la semifinal», asume. Esa magnífica séptima plaza hace tres años y su también primera presencia como finalista en los Juegos de Tokio, unido a sus tres primeros podios internacionales le avalan. Es el momento de dar el gran salto. Aunque Cienfuegos tiene muy claro sus objetivos. «Primero me quiero centrar en el viernes y pasar a la final con los doce mejores», expone. Cienfuegos se sitúa en el 'top 15' del ránking mundial del año con una marca de 76,77, que en principio podría ser suficiente para meterse entre los finalistas. «Creo que será otra calificación exigente, alrededor de 76 metros. Si es más bajo o más alto me sorprendería», explica. Una vez asegurada la plaza, el podio se cotizará más caro. «Imagino que las medallas estarán por encima de los 80 metros, ya el año pasado empezó esa tendencia. Este año el ránking es impresionante», destaca Cienfuegos. Eso supone tener que destrozar su propio récord nacional (79,38).

El campeón español estrenó su palmarés internacional en 2018 al conquistar el Campeonato Iberoamericano en Perú, título que el pasado mes de mayo revalidó en La Nucia y amplió en febrero con la plata en la Copa de Europa de Lanzamientos de Leiría (Portugal). Son sus quintos Mundiales. «Me cuesta mucho con el cambio de horario, pero es algo normal. Espero estar al cien por cien para la competición», comenta Cienfuegos.

Ampliar Álvaro Martín en el estadio Hayward Field de Eugene (Oregón) donde se celebrará el Mundial. @Alvaroatletismo

Álvaro Martín se pone en marcha pasada la medianoche del viernes. El atleta de Llerena es uno de los principales favoritos en los 20 km marcha. Esta temporada ha subido al podio en todas las competiciones que ha disputado, aunque esta distancia que es su especialidad la ha dejado un poco aparcada para centrar su preparación en los 35 y 50 km. «Las sensaciones son muy buenas puesto que he hecho una gran preparación sin ningún tipo de problemas», apunta el llerenense. Aún así, se presenta en Oregón como número uno del ranking mundial en los 20 km marcha y el tercero en los 35 km marcha. Aunque no le pesa la presión. «Es una cuestión de responsabilidad, más que de presión. Ser marchador español exige responsabilidad, por nuestro legado en la disciplina y por todos nuestros compañeros y compañeras», reconoce.

Álvaro Martín es el vigente campeón de Europa, título que también aspira a revalidar en agosto en Múnich. En los Juegos de Tokio acarició el bronce con un espectacular cuarto puesto que le dejó sabor agridulce. Ahora persigue su particular triple corona en un Mundial que afronta en su mejor momento. Pero el marchador llerenense no piensa más allá de hacer una buena carrera. «Me conformo con mi rendimiento, independientemente del resultado. Únicamente quiero plasmar aquello que he entrenador el día de la competición», sostiene. En Eugene espera una lucha por el podio muy reñida. «La carrera estará muy abierta, quizás los japoneses están un poco por encima, pero después hay un grupo que somos cinco o seis que estaremos también».

En febrero fue plata en el Campeonato del Mundo por Equipos celebrada en Omán y que dio el título a la selección española. El marchador llerenense también se apuntó el Campeonato Iberoamericano y es su cuarta participación en un Mundial. Como en los Juegos, las condiciones climáticas serán un factor que puede jugar un papel determinante. «Va hacer calor, no tanto como en Japón, ni con esa humedad, pero eso va a marcar la carrera. Será una carrera táctica donde la colocación y tener fuerzas para los últimos kilómetros serán clave».

JAVIER CIENFUEGOS (martillo) Viernes, 15 de julio Clasificatoria, 18.05 horas.

Sábado, 16 de julio Final, 21.00 horas.