Cienfuegos y Álvaro Martín, ahora toca la reconquista de Europa

Todavía fresca la resaca del Mundial, Álvaro Martín y Javier Cienfuegos afinan para otra de las grandes citas del calendario internacional donde esperan olvidar ese ... sabor agridulce que les dejó sus actuaciones en Eugene (Oregón, Estados Unidos). La crisis sanitaria ha provocado que los Campeonatos del Mundo y de Europa se solapen en el calendario con apenas un mes de diferencia. Casi sin descanso acuden a Munich para intentar resarcirse como candidatos a pelear con los mejores y despedir el año por todo lo alto en el Europeo que arranca el lunes. También participará Yago Rojo, madrileño con licencia extremeña, que se estrena en un gran campeonato en el maratón.

Álvaro Martín apuesta por un triplete español

Álvaro Martín regresa a Alemania para defender su título conquistado en 2018 en Berlín. Cuatro años después acude a Munich dispuesto a volver a reivindicarse como rey continental tras su cuarta plaza en los Juegos Olímpicos y su sensacional séptimo puesto en el Mundial. Aunque al marchador llerenense le supo a poco. «Pensábamos que podíamos conseguir un mejor puesto como cuarto o quinto, pero ahora en el Europeo tenemos la oportunidad de quitarnos ese sabor amargo», reconoce. En Munich sortea a cinco rivales de tros continentes que estuvieron por delante, por lo que sería el segundo europeo por detrás del sueco Perseus Karlström, que dobló en los 20 y 35 km marcha con dos bronces mundiales. Aunque se suma a la fiesta el campeón olímpico de la distancia Massimo Stano, que en Oregón conquistó el título en 35 km marcha. «Están el sueco, el italiano y yo añado a los compañeros de la selección española. Sería bonito repetir doblete del Europeo de Berlín o incluso el triplete. No sería nada descabellado. Ojalá». Su condición de campeón europeo permite a España presentar a cuatro marchadores, todos con opciones de podio.

Ampliar Álvaro Martín en plena carrera de los 20 km marcha en el Mundial de Oregón de hace un mes donde fue séptimo. EFE

Álvaro Martín admite que con dos grandes campeonatos tan seguidos toda su preparación iba enfocada a Oregón. «Pusimos toda la carne en el asador en el Mundial hace un mes y el objetivo secundario era el Europeo». Aunque aclara que eso no significa que haya gastado todas sus balas. «La idea del Europeo no cambiaba, pero el pico de forma era el Mundial. Hemos hecho cambios y creo que hemos dado en la tecla», sostiene desde Francia, donde está concentrado desde el 20 de julio y ha coincidido con Miriam Casillas para preparar este 'mundalito' multideporte que se concentra en Munich. «A ver si entre todos los extremeños damos una alegría a la región».

SÁBADO, 20 DE AGOSTO (8.30 horas) «Sería bonito repetir doblete del Europeo de Berlín o incluso el triplete» ÁLVARO MARTÍN 20 km marcha

La puesta a punto ha sido diferente a otras ediciones al secuenciarse en apenas un mes dos grandes competiciones cuando suelen alternarse con un año de diferencia. «Es un mes después del Mundial y habrá que ver cómo se ha recuperado la gente y el 'jet lag' de venir de Estados Unidos. Yo me encuentro en un buen estado de forma. Está todo muy abierto», vaticina. El llerenense sale a escena el 20 de agosto a las 8.30 horas. «Competimos a las ocho de la mañana y eso influye mucho». Y apunta a las buenas vibraciones que le da regresar a tierras alemanas cuatro años después con el objetivo de mantener su reinado continental. «Vuelvo a Alemania y en Munich donde uno de los atletas de mi entrenador José Antonio Carillo consiguió la primera medalla en un Europeo. Eso da pistas de que puede pasar algo».

Cienfuegos busca estar entre los finalistas

Javier Cienfuegos también quiere sacarse la espina de un Mundial en el que esperaba más, a pesar de que las finales se están poniendo muy caras. «En Oregón nos quedamos con la miel en los labios de disputar otra final», reconoce antes de emprender otro desafío para volver a meterse entre los mejores, una barrera que ya había derribado en el Europeo de Zurich 2016 y refrendó en el Mundial de Doha 2019 y los Juegos de Tokio 2021. «Tenemos otra oportunidad de acabar el año disputando una final en el Europeo».

El lanzador montijano llega a Munich con una mejor marca del año de 76,77 metros. Por ahí rondará meterse entre los doce mejores para poder luchar por las medallas. «Imagino que entre 74 o 75 sería bastante alto. La 'Q' mayúscula será de 76 metros y para la calificación habrá que lanzar por encima de 74. Todo lo que sea de más me sorprendería, la verdad. Normalmente es así», señala el plusmarquista de martillo que tiene la clasificatoria el miércoles 17 de agosto (9.35 el grupo A y 10.50 el grupo B) y de meterse, la final el jueves a partir de las 20.10 horas. Aunque recuerda que cada campeonato tiene sus circunstancias y exigencias. «En el último Europeo el corte estuvo en 73 y no pasé. En el Mundial de Oregón se pasó por debajo de 75 y me quedé fuera. Sin embargo, en Tokio estuve en la final con más de 76». Cienfuegos asume esa delgada línea que separa el éxito del fracaso. «No hay que buscar excusas. Todas las competiciones son diferentes y tienen algo. Me quedé a 40 centímetros de la final en el Mundial y en los Juegos fueron 42 centímetros para ser diploma olímpico. Así es el deporte».

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO Y FINAL EL JUEVES (20.10 horas) «Estoy preparado para pasar a la final. Ya lo hicimos en los Juegos de Tokio» JAvier Cienfuegos Martillo

Al contrario que Álvaro Martín, en Munich se encontrará la misma exigencia que en el Mundial de hace un mes, ya que de los doce finalistas ocho eran europeos con dominio de los polacos Pawel Fajdek, que conquistó su quinto título, y Wojciech Nowicki. El noruego Eivind Henriksen completó el podio. Tres estadounidenses y el chileno Humberto Mansilla pusieron la cuota de fuera del Viejo Continente. «Es complicado quedar entre los finalistas porque ocho compañeros europeos estuvieron en la final del Mundial. Si quitamos a esos tres o cuatro debemos estar en la final. En el martillo nos toca pelear siempre con los mismos, pero estoy preparado para pasar. Ya lo hicimos en los Juegos de Tokio». Cienfuegos ya sabe lo que es un podio internacional con dos títulos consecutivos en los últimos Campeonatos Iberoamericanos y ser plata en la Copa de Europa de Lanzamientos e pasado mes de marzo y quiere estar en la final del 18 de agosto. «Mi objetivo es pasar el corte y en la final pelear por un puesto de finalista».

Yago Rojo se estrena en un gran campeonato

Para Yago Rojo es su primera presencia como internacional en un gran escaparate como un Europeo. El madrileño, federado por Extremadura, cuenta con cuatro participaciones en la Copa de Europa de 10.000, oro incluido. «He estado como espectador y ahora voy como protagonista al Europeo y estoy con muchas ganas».

LUNES, 15 DE AGOSTO (11.30 horas) «Intentaré ser inteligente para no gastar en los primeros 30 km y a partir de ahí si tengo fuerzas intentar arañar puestos posibles. También ver si podemos hacer algo por equipos». YAGO ROJO Maratón

Yago Rojo entra en acción este lunes en el maratón a las 11.30 horas. «He entrenado en Soria un mes y medio y me he encontrado bastante bien, aunque tuve algún día un poco regulero por el calor. En términos generales la preparación ha ido bastante bien», Sobre sus posibilidades no se pone ningún objetivo, aunque apunta al podio por equipos. «Es mi primer gran campeonato y tampoco tengo idea de qué opciones tengo. En función de cómo vaya la carrera intentaré ser inteligente para no gastar en los primeros 30 km y a partir de ahí si tengo fuerzas intentar arañar todos los puestos que sean posibles. También ver si podemos hacer algo por equipos».