Comenta Compartir

Hay tantos frentes abiertos y tantos centros de decisión distintos que a veces resulta complicado decidir dónde centrar los esfuerzos para dar la batalla. De ... lo que no debemos tener ninguna duda los cazadores es que la Unión Europea es uno de los focos más importantes, si no el que más. Es allí donde se deciden ocho de cada diez leyes que afecten a la caza. Mucha de la legislación nacional y autonómica sobre caza y conservación obedece a normativa comunitaria, por eso no conviene olvidarnos de que Bruselas es el gran núcleo de decisión donde se debaten y aprueban las políticas que tienen un efecto directo sobre la actividad que amamos y practicamos.

Los ataques contra la tórtola y la perdiz, contra el silvestrismo, contra el uso del plomo... todos proceden de los altos órganos europeos. Al movimiento en favor de los derechos de los animales hay que reconocerle que supo llegar antes que nadie a estas instituciones, desplegando todo un lobby ecoanimalista que lleva décadas ejerciendo una presión asfixiante para que sus demandas marquen la agenda europea. Pero en los últimos tiempos el sector cinegético ha sabido ganarse un puesto notable en este entramado político, hasta el punto de llegar a ser un actor relevante de influencia en el ámbito europeo. Y lo ha hecho sin recetas mágicas: con trabajo duro y unidad. Y en todo ello FACE es, además de responsable, la gran cabeza visible y la voz de siete millones de cazadores. Por eso es importante que sigamos trabajando y apoyando su trabajo, porque entre todos lograremos un futuro mejor para la caza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión