Bádminton Carolina Marín pierde en la final del Abierto de Francia de bádminton La joven coreana, An Se Youn, vence en tres sets a la española en París (16-21, 21-18 y 21-5)

La española Carolina Marín, tres veces campeona mundial durante su carrera y vigente campeona olímpica, cayó en la final del Abierto de Francia de bádminton ante la surcoreana Se Young An por 16-21, 21-18 y 21-5, este domingo en París.

La española logró hacerse con la primera manga, pero tras perder ajustadamente el segundo parcial, fue barrida en el tercero.En el primer set, Marín llevaba una diferencia favorable de 8-5 con un juego agresivo que no encontraba respuesta por parte de la joven surcoreana de 17 años, pero una serie de errores hicieron que la asiática se pusiera delante 11-10.

La jugadora andaluza de 26 años se recuperó rápidamente para hacer seis tantos seguidos y enderezar a su favor el curso del partido (16-11). Young An no se dio por vencida y se acercó en el marcador (17-15), pero la española administró bien la ventaja para ganar esa manga en 22 minutos (21-16).

Las cosas empezaron a torcerse para Marín en el segundo set. Tras colocarse con una ventaja de 3-0, la surcoreana se rehízo con cuatro tantos seguidos para ponerse con ventaja de 4-3, que aumentó hasta una distancia máxima de 9-5.

La onubense, con su juego agresivo y moviendo a su rival, consiguió empatar el partido 12-12, pero la surcoreana recuperó el mando para colocarse con 20-15, para al final anotarse esa segunda manga por 21-18 en 25 minutos.

En el tercer parcial, Marín empezó también fuerte con un 2-0 favorable, pero la asiática dio la vuelta al marcador y pudo imponerse fácilmente en esa última manga por 21-5, en solo 15 minutos, ante una Marín que acumuló errores.

«Aún queda mucho para los Juegos Olímpicos»

«Desde la mitad del segundo set me he salido del plan de juego», explicó Marín al final del encuentro. «En el tercer set fallaba todo, tenía ya poca confianza y al final he cometido muchos errores», añadió.

«Para los Juegos Olímpicos todavía queda mucho, ahora lo principal es ir cogiendo puntos para el ranking mundial en los torneos que tenemos y preparar los siguientes torneos que quedan ahora», se despidió.

La pasada semana, Carolina Marín y Se Young An se enfrentaron en los cuartos de final en el Abierto de Dinamarca, con una victoria muy trabajada en tres sets (18-21, 21-19, 21-18) para la española, que luego quedó eliminada en semifinales.

La andaluza apenas ha podido competir en este año 2019

En enero tuvo que ser operada de la rotura de un ligamento de la rodilla derecha, lo que le dejó sin poder participar en el Mundial de Basilea (Suiza) en agosto, aunque ahora asegura estar completamente recuperada.

Reapareció en septiembre en Vietnam, donde decepcionó con una derrota en la primera ronda, pero poco después disipó las dudas proclamándose campeona en el Abierto de China, hace poco más de un mes.