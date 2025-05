Carlos Gazapo se queda fuera del Europeo de 50 Km pese a ser el actual campeón de España La RFEA no le incluye en una lista en la que sí entra Houssame Benabbou

Javi Pérez Badajoz Martes, 6 de septiembre 2022, 09:53

Carlos Gazapo se ha llevado una de las decepciones más grandes de su trayectoria deportiva. El atleta de Valencia de Alcántara no acudirá al Campeonato de Europa de 50 Km pese a ser el vigente campeón de la especialidad. La Federación Española de Atletismo le deja fuera de la selección nacional sin especificar muy bien los criterios en una convocatoria en la que por otra parte se encuentra el extremeño Houssame Benabbou.

El sueño de ser internacional absoluto tendrá que esperar para Carlos Gazapo a pesar de que el atleta extremeño se ha estado machacando todo el verano para preparar la cita continental del 8 de octubre en Sotillo de la Andrada (Ávila) con la ilusión de representar a España en el Europeo después de conquistar el título nacional a finales de junio con un registro de 3h00:07. «Pasaron las semanas y los meses y nadie publicó ni dijo nada… pero yo seguí entrenando. El pasado 11 de agosto la Federación anunció la marca mínima de participación, la fijaban en 3h00:00 (5' menos que el año anterior). Por 7» estaba fuera. Continué entrenando esperando que pensaran en mí para completar equipo, pero al final no estaré», lamenta en sus perfiles sociales.

El combinado nacional para el Europeo de 50 Km se completa con Severino Felipe, Daniel Hernando, Carles Montilor, Roger Roca y Alberto Puyuelo. Curiosamente la Federación Española anunciaba la lista en la que ponía a Puyuelo al frente del equipo como campeón de España cuando en realidad lo fue en 2021 y en este 2022 es el extremeño Carlos Gazapo. «Ahora estoy jodido, la verdad que me he llevado una desilusión grande porque he pasado un verano duro entrenando mientras trabajo, quitándole tiempo a mi familia. Estoy en un buen momento de forma y además era una bonita oportunidad para ser internacional absoluto», asume el atleta extremeño que compagina su preparación como atleta con las interminables jornadas de camarero en su localidad natal.

A pesar del golpe recibido, Carlos Gazapo, que también fue campeón de España de maratón en 2021, ya piensa en su nuevo reto en el Maratón de Valencia y desea lo mejor a los internacionales españoles en Ávila. «Nadie me va a quitar la pasión e ilusión por este deporte. Mucha suerte a los compañeros que representan a España en este Europeo, seguro que daréis el máximo».

Mercedes Pila, también vigente campeona de España de 100 Km, tampoco fue a finales de agosto al Campeonato del Mundo de 100 Km de Berlín. Carmen Pérez fue la única representante española en la prueba femenina y finalizó en decimoséptima posición con récord nacional en 7h47:14.

Benabbou, de nuevo internacional

La otra cara de la moneda es Houssame Benabbou, que con esta nueva convocatoria internacional se puede quitar en parte la espina de no haber estado en el Campeonato de Europa de Múnich a pesar de tener la mínima en maratón y ser bronce en el Campeonato de España de Maratón y actual subcampeón nacional en media maratón.