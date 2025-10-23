HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El extremeño Miguel Calderón se pone al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
ESCALADA

Cano y Traverso, bronce en la Copa de España

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Javi Cano y Paula Traverso brindaron un nuevo éxito para la escalada extremeña con sus dos bronces absolutos en la Copa de España de Dificultad. El circuito llegaba a su fin con la última prueba celebrada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y ambos lograron subirse al podio en la tercera plaza. Javi Cano llegaba a la cita tercero de la general, una posición que pudo mantener en el cierre de la Copa de España con su tercer puesto en Vilanova. El escalador de Cabezuela del Valle se aseguraba el bronce de la clasificación general por detrás de Mikel Linacisoro y Raúl Escribano. Paula Traverso también se colgó el bronce en la despedida de la Copa que certificaba su tercera plaza final por detrás de Júlia Benach y Emily Pescetto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  6. 6 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  9. 9 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cano y Traverso, bronce en la Copa de España