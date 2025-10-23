Cano y Traverso, bronce en la Copa de España

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Javi Cano y Paula Traverso brindaron un nuevo éxito para la escalada extremeña con sus dos bronces absolutos en la Copa de España de Dificultad. El circuito llegaba a su fin con la última prueba celebrada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y ambos lograron subirse al podio en la tercera plaza. Javi Cano llegaba a la cita tercero de la general, una posición que pudo mantener en el cierre de la Copa de España con su tercer puesto en Vilanova. El escalador de Cabezuela del Valle se aseguraba el bronce de la clasificación general por detrás de Mikel Linacisoro y Raúl Escribano. Paula Traverso también se colgó el bronce en la despedida de la Copa que certificaba su tercera plaza final por detrás de Júlia Benach y Emily Pescetto.