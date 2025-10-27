Campillo sube al top 14 en Corea del Sur

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Espectacular cierre de Jorge Campillo en el Genesis Championship de Corea del Sur. El cacereño firmó la segunda mejor tarjeta del último día con 66 golpes, cinco bajo el par, solo superado por los 64 del líder, el local Junghwan Lee. Con esta magnífica actuación, Campillo escala hasta el top 14 con un total de 279 impactos, a seis del ganador. El golfista extremeño termina el torneo con sus mejores sensaciones después de atascarse en la jornada inaugural con ese discreto recorrido de 75 golpes y que al final le ha lastrado para poder pelear por la victoria final.