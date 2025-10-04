Campillo mantiene el pulso en Escocia
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
Jorge Campillo no estuvo al espectacular nivel exhibido en su estreno en el Alfred Dunhill Links Championship de Escocia, pero también completó un gran recorrido ... con uno bajo el par y se mantiene cerca de la cabeza con un total de 137 golpes a cinco del líder, el escocés Robert Macintyre (132). El cacereño partía con grandes expectativas tras debutar con seis por debajo del par y en la segunda manga firmó una tarjeta de 71 impactos con tres birdies en los hoyos 5, 7 y 15 con los que amortiguaba sus dos bogeys.
