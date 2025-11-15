HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GOLF

Campillo se enreda con los bogeys en Dubai

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Jorge Campillo mantiene su papel discreto en el DP World Tour Championship de Dubai. El cacereño no termina de encontrar su mejor golpe y dio un paso atrás en la segunda jornada al firmar el par del campo con 70 impactos y un global de 142. Comenzó bien con dos birdies en el segundo y tercer hoyo, pero al final se enredó con los bogeys para terminar con tres seguidos a sumar a otros dos anteriores en el sexto y octavo, que neutralaban sus cinco birdies totales. Campillo se sitúa a diez golpes del líder, el noruego Nicolai Hojgaard.

