Campillo se enreda con los bogeys en Dubai

Jorge Campillo mantiene su papel discreto en el DP World Tour Championship de Dubai. El cacereño no termina de encontrar su mejor golpe y dio un paso atrás en la segunda jornada al firmar el par del campo con 70 impactos y un global de 142. Comenzó bien con dos birdies en el segundo y tercer hoyo, pero al final se enredó con los bogeys para terminar con tres seguidos a sumar a otros dos anteriores en el sexto y octavo, que neutralaban sus cinco birdies totales. Campillo se sitúa a diez golpes del líder, el noruego Nicolai Hojgaard.