Campillo se despide de Dubai con buen sabor
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
Jorge Campillo se guardó lo mejor para el final. La actuación del cacereño estuvo entre las mejores de la última jornada del DP World Tour ... Championship de Dubai. Campillo firmó una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo el par del campo, para despedirse con el mejor sabor de boca posible. El golfista extremeño empezó su recital a partir del séptimo hoyo para ir acumulando cinco birdies hasta el decimotercero y rematar su recorrido con un sexto en el último. Campillo mostró su golpeo más fino que dejaba en anécdota los dos bogeys encadenados en los hoyos 14 y 15. El cacereño finalizó en el puesto 34 a 13 golpes del líder, el inglés Matt Fitzpatrick.
